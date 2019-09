«Der Wald ist mehr als nur Bäume»

Sie laden das Publikum zum «walden» ein. Heisst das, Sie spielen Theater im Wald?

Nein. Wir suchen in unserer Arbeit nach Wegen, wie wir eine Atmosphäre und ein Bewusstsein für das Publikum kreieren können, damit dieses einen anderen Zugang zu unserer Performance findet. Zuerst gehen wir in den Wald, dann performen wir in den Vidmarhallen. Mit dem Waldbesuch wollen wir sensibilisieren, die Poren öffnen. Wir orientieren uns dabei am japanischen Shinrin Yoku, also dem Waldbaden. Wir lassen das Publikum in die Atmosphäre des Waldes eintauchen und lassen dabei den Wald selber sprechen durch seine Gerüche, Geräusche und das Licht zur blauen Stunde. Schauspiel würde da nur stören. Der Wald steht für sich alleine und bedeutet nichts. Wir hoffen, dass mit dieser Einstimmung auch unserer Kunst die Last des Bedeutungsvollen genommen werden kann und man somit nicht von uns erwartet, dass wir eine Message transportieren. Unsere Kunst soll einfach stattfinden.