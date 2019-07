Der losgelösteste Rapper der Welt

Im Jahr 2013 ist sein erstes Album erschienen. Es heisst «Expedition ins O» und ist ein auf das Wort fokussierter Trip durch die Absurdität der Existenz («Wir sind Bakterien und das ist keine Redensart»). Dazu scheppert im funky Duktus seine Band namens Tentakel von Delphi, besetzt mit Bass (Boris Nielsen), Gitarre (Moritz Boss) und Perkussion (Johannes Gwisdek), und das alles ohne zu meinen, sich auf eine Stilrichtung festlegen zu müssen.

Im Jahr 2017 legte die Gruppe ihr zweites Studioalbum vor, aufgenommen im eigenen Übungsraum. Es klingt und drückt wohlig analog im Meer der rein in der Box produzierten Popmusik unserer Zeit. Orgeln, eine Handvoll Synthies und perkussive Exklusivitäten führen durch das Werk namens «Das Nullte Kapitel»: mal darf hier die Rockgitarre ran, dann gibt es wieder einen Griff in die Reggae-Trickkiste, während der Käptn mit Rotzgoofen-Stimme seine Textkuriositäten kredenzt. In «Backpfeifenernte auf dem Alphabeet» gibt es einen Rumba-Beat mit Ansage: «Viele sagen mir / Ich solle sie mit Rap verschonen / Ich rap’ nich’ / Ich hab das Tourette-Syndrom». Und, weil es so schön ist, noch ein Zitat: «Mein Herz wurde von den Roggenfängern geschwängert».

Festival Am Schluss, Mühleplatz Thun Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr