Der Hoffnungsspender

Sinkane – Everybody.

Seit Sinkane fünf Jahre alt ist, lebt er in den USA. Die Familie ist vor der politischen Gewalt im Sudan dorthin geflüchtet. Jetzt fühlt sich Sinkane unter Trumps Regierung auch in den Staaten bedroht. Doch angsterfüllt klingt «Dépaysé» und auch der ganze Rest dieses äusserst bunte und fast schon euphorisierenden Albums nicht. Das über fünf Minuten lange Titellied soll all jenen helfen, die sich frustriert und kraftlos fühlen, schrieb Sinkane in einem offenen Brief. Und so ist «Dépaysé» eine energiegeladene und starke Hymne für Zusammenhalt.

Nouveau Monde Freiburg, Mittwoch, 13. November, 20.30 Uhr.