Der Berg schreit

Es gibt zwei Bereiche, an denen sich abmessen lässt, wie gross der Stadt-Land-Graben in diesem Lande mittlerweile tatsächlich ist: die Abstimmungsresultate und die Musik. Würde in Wilderswil ziemlich sicher niemand auf die Idee kommen, aus freien Stücken der Free-Jazz-Intervention eines zirkularatmenden Sopransaxofonisten zu horchen, rümpfen die Städter fast einhellig die Nase, wenn irgendein Rambazamba-Volksmusikant antanzt und ihnen die Vorzüge einer sehr heilen Welt besingt. So unterschiedlich sind halt die Temperamente, die kulturellen Sehnsüchte und die Neugier auf das Fremde.