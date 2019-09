Der Agent trägt Cowboyhut

Die westliche Welt war begeisterungsfähig für einen Agenten, der mittels Foltermethoden gegen Terroristen kämpfte. Dieser Agent hiess Jack Bauer und wurde vom Schauspieler Kiefer Sutherland verkörpert. So innig, dass er als dieser berühmt wurde. Und wenn man sich heute seine aktuellen Musikvideos anschaut, sieht der 52-Jährige immer noch aus wie der kantige Jack Bauer. Nur trägt dieser Mann jetzt Cowboyhut und singt Countrylieder.

Hotelzimmer 13

Dass Kiefer Sutherland bereits als Schauspieler zu Ruhm gelangte, spielt ihm hinsichtlich der Veröffentlichung seines zweiten Albums «Reckless & Me» (BMG) in die Karten. Seine Musik reiht sich ästhetisch nahtlos in das aktuelle Countryfach ein, das sich oft an epischen Pop-Elementen bedient. Sutherlands spröde Stimme passt formidabel zur Stahlsaitengitarre, den Orgeln und den vom Gospel inspirierten Chören.

Es gibt das Honky-Tonk-Trinklied («This Is How It’s Done»), das vergnügliche Schmachtlied für eine mexikanische Schönheit («Agave») und die Ode an den Rodeoritt («Reckless & Me»). Und da sind Titel darunter, denen die Motivation anzuhören ist, an die Genialität eines Johnny Cash heranzukommen. In «Not Enough Whiskey» (aus dem Debütalbum «Down in a Hole») wird mit der Poesie geliebäugelt, und im dazugehörigen Musikvideo verlässt Sutherland sein Hotelzimmer, das mit der Unglückszahl 13 versehen ist.

In einem Interview mit Arte hat Kiefer Sutherland über die Parallelen zwischen seinen beiden Berufen Schauspieler und Sänger gesagt: «Was ich daran liebe: Ich kann Geschichten erzählen. Country- und Americana-Songs erzählen Geschichten.» Einen reichen Fundus an Geschichten bietet auch seine Familie. Sutherlands Grossvater Tommy Douglas führte im Jahr 1962 das kanadische Gesundheitssystem ein, sein Vater Donald ist Schauspieler von Ehrenoscar-Grösse und unter anderem bekannt als Präsident Snow in den «Hunger Games»-Verfilmungen, und die Mutter Shirley Douglas, ebenfalls Schauspielerin, engagierte sich für die Aufhebung der Rassentrennung in den USA.

Statt sich auf dem Hollywood-Ruhm auszuruhen, probiert Sutherland Neues aus. So hat er mit seinem Kollegen Jude Cole die Plattenfirma Ironworks gegründet und 2015 sein Debüt «Down in a Hole» veröffentlicht. Und im vergangenen Jahr war er Gast in Helene Fishers Show beim ZDF. Da sangen sie zusammen seine Ballade «Open Road».

Kiefer Sutherland hat in «24» neun Jahre lang einen stahlherzigen Agenten verkörpert. Seine unbekümmerte Countrymusik ist die Antithese dazu.

Bierhübeli: Montag, 7. Oktober, 19.30 Uhr.