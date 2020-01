Wer war der Held oder die Heldin Ihrer Kindheit?

Diana Rigg, die coole Protagonistin einer futuristischen Krimiserie, und die «Bezaubernde Jeannie», ein weiblicher Flaschengeist und Hauptfigur der gleichnamigen TV-Sendung. Beide waren gut angezogen, hatten Superkräfte und Humor.

An was glauben Sie?

Selbstironie.

An was glauben Sie nicht?

Selbstoptimierung.

Was hängt bei Ihnen über dem Bett?

Das Schiff von Jared Muralt.

Was ist Ihr grösster Schatz?

Meine Neugierde und natürlich meine Tochter. Und meine Plattensammlung ist auch nicht ohne. Da ich mal in einem Plattenladen gearbeitet habe, besitze ich so einiges an Skurrilitäten.

Wofür sparen Sie?

Ein Gemälde von Serge Nyfeler hätte ich zum Beispiel sehr gerne.

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig wild gefühlt?

Ich habe zum Glück ein paar gute Freundinnen und Freunde, die dafür sorgen, dass ich mich immer wieder mal wild fühle.

Welches sind Ihre aktuellen Süchte?

Sucht im Sinne von, dass ich ohne nicht sein könnte – da würde ich sagen: Musik. Nicht nur aktuell, sondern immer schon.

Was ist Ihnen näher: das Leichte oder das Schwere?

Das Schwere, leicht bekleidet. Weil umgekehrt hätte es wenig Charme.

Wo zwickt es derzeit am meisten?

Ich glaube, am meisten zwickt derzeit schon der Zustand unseres Planeten.

Was war der schönste Ort, den Sie besucht haben?

Anafi, weil diese Insel mich in einen wunderbaren Hier-und-Jetzt-Zustand bringt. Assisi, weil es zauberhaft und die Heimat meines Vaters ist. Und die beiden Frida-Kahlo-Häuser in Mexico-Stadt, vor allem wegen der von Kahlo und Rivera entworfenen Möbeln.

Was ist das Traurigste oder das Lustigste, was Ihnen je auf der Bühne passiert ist?

Etwas vom Lustigsten, was gleichzeitig etwas vom Traurigsten war: Als in der letzten Vorstellung der Sience-Fiction-Theaterserie «Spaceboard Galuga» im Tojo kurz vor Ende der Strom komplett ausfiel, weil sich ein völlig durchgeknallter Stromschlagjunkie mit zwei Aluröllchen am Sicherungskasten der Reitschule zu schaffen gemacht hatte.

Was bringt Sie dazu, einen Raum zu verlassen?

Sonnenschein.

Was wissen nur die wenigsten Menschen über Sie?

Dass ich einmal Vierte war an der Schweizer Meisterschaft im Trampolinspringen.

Wie sieht es aus, wenn Sie tanzen?

Definitiv nicht wie bei einer professionellen Musicaldarstellerin, aber ganz okay, glaube ich.

Wofür möchten Sie Werbung machen?

Für das Stück «Schuld und Sühne» nach Dostojewski: Psychothriller, Groteske und Sozialstudie in einem, umgesetzt von einem jungen, sehr fantasievollen und stilsicheren Team um Regisseur Henri Hüster. (ab 27.2., Vidmar 1 Liebefeld)