Das Festival der offenen Fragen

Für den Eröffnungsabend peilen die Organisatoren einen Zielgruppen-Modellathleten an, den man grob gesagt als goldkettentragenden Anhänger lateinamerikanischer Populärmusik umschreiben könnte. Mit J Balvin wurde ein Grammy-geadelter Hengst des süffigen Reggaeton verpflichtet. Er wird neben dem lustigen Müslüm und der etwas geheimnisvollen Sonia Majeed aus Dubai auftreten, die unter anderem als professionelle Playback-Sängerin angepriesen wird. Nur so dahingemutmasst: Ob da wohl doch ein Gegengeschäft mit dem Dubai-Scheich am Laufen ist?

Am Freitag dürfte ein anderer Festivaltypus das Gelände zwischen Tissot-Arena und Autobahn bevölkern, beschreiben wir ihn als Hip-Hop-Hengst mit proteinunterstütztem Muskelaufbau (leider gibt es kein weibliches Pendant dazu). Auftreten werden die Empörer deutscher Musikpreisgala-Anhänger Farid Bang und Kollegah, neben dem Ragga-Evergreen Sean Paul und dem Schweizer Pop-Hop-Buben Nemo. Der Samstag steht dann unter dem Eindruck der künstlerisch etwas dubiosen Erfolgsplattenleger vom Kaliber eines Afrojack oder eines Robin Schulz. Obs gut geht? Wir werden sehen. (ane)

Tissot-Arena Biel. Do bis Sa, 6. bis 8. Juni