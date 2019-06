Das Fernweh des Jazz

Bereits in den 50er-Jahren war der Jazz in Indien sehr populär, Musiker wie Ravi Shankar und John Coltrane trugen die indische Musik in den Westen. Und es scheint, als könnte Indien eine zweite Jazzwelle erreichen. Im Jazzclub Piano Man in Delhi etwa wird derzeit jeden Tag ein Konzert eines anderen Künstlers gespielt. Jeden Tag. Und der Laden läuft. Und auch im Westen scheint der Jazz wieder stärker unter Fernweh zu leiden.

Neckarganga also, das ist mehr als interkulturelles Schulterklopfen, mehr als Currygewürz auf europäischer Jazztradition. Das ist gemeinsames Flüstern, wenn Sitar und Saxofon ineinanderfliessen; das ist Ausbruch, wenn New-York-Strassenjazz dem Rhythmus der Tabla entgleist; und das Welteinigkeitsgefühl, wenn die Männerstimmen gemeinsam den Echoraum ausloten.

OnoMittwoch, 26. Juni, 20 Uhr