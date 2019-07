«Da habe ich gleich den ganzen Song vergessen»

Blind Butcher

Christian «Blind Banjo» Aregger (links) und Roland «Oklahoma Butcher» Bucher vertonen das, was vom Glamour nach einer durchzechten Nacht übrig bleibt. Ihr bartstoppeliger Trash-Rock, der nicht mehr braucht als eine ordentlich verzerrte Gitarre und ein Schlagzeug, gehört zum Aufregendsten, was derzeit durch die Schweiz und über ihre Grenzen hinaus schallt. In Bern stehen die Luzerner Blind Butcher am Samstag, 10. Juli, in der Heitere Fahne in Wabern am Gugus Gurten auf der Bühne.

Der Startschuss fürs Festival ist bereits gefallen, aber in den nächsten Tagen gibt es am Fusse des Gurtens noch einiges zu entdecken; am Donnerstag etwa den wiederbelebten Bern-Berlin-Elektro-Zunder One:Shot:Orchestra; am Freitag mit dem Käsemesser angerichteten Poprock von Lia Sells Fish oder intergalaktischen Rock’n’Roll von Sex Organs; und am Samstag den Griot-Sänger Mory Samb und überraschungsgeladenen Powerrock der Bieler Band Puts Marie.