Clean ist das neue Punk

Der auffälligste Unterschied vom ersten zum zweiten Album passiert bei True auf der Bühne. Da vergrössert sich das Duo der Zürcher Süditalienerin Daniela Sarda und des Berners Rico Baumann zum Quintett (statt früher drei), mit Martina Berther, Vojko Hurter und Marc Me?an. Live klängen True «organischer, wärmer, psychedelischer». Etwas «menschlicher», fügt Sarda an, wobei die elektronische Ästhetik zentral bleibe. Diese Balance sei für eine Electro-Band nicht einfach. Mehr Leute auf der Bühne gebe ihnen auch mehr Freiheiten, zu performen und näher beim Publikum zu sein, statt an Geräten und Instrumenten zu kleben. Schlagzeuger Baumann trommelt auf den Tisch, während er redet. Sängerin und Keyboarderin Sarda ist die Ruhigere der beiden.