«Berndeutsch ist mir näher»

Wäre Gus MacGregor ein guter Premierminister?

Nein! Ich habe keine Ahnung, wie man die Gunst der Massen gewinnt. Meine Ansichten wären zudem zu liberal. Wobei – ich würde oft sagen: «Ich weiss es nicht, was meinst du?» So jemanden würde ich eigentlich sofort wählen. Es steht aber leider niemand zur Auswahl.

«Wir haben verlernt, anständig zuzuhören.»

Obwohl Sie mit Ihrer Familie zurück nach England gezogen sind, bleibt Bern für Sie wichtig. In Ihrer neuen Song-Sammlung singt die Bernerin Jaël erneut die zweite Stimme. Und sie hat die Texte fürs Songbook in Mundart übersetzt. Was mögen Sie am Berner Dialekt?

Er klingt für mich sehr poetisch. Berndeutsch ist auch näher an meiner nordenglischen Sprechweise und für mich sogar besser verständlich als Hochdeutsch.