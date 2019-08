Bedrohliche Vorzeichen

Hier in Saanen lässt sich die Angst etwas verdrängen. Doch der ungarische Komponist ist nicht zum Ausspannen da.

Im alten Stil

Im Gepäck hat er einen Auftrag. Der Basler Mäzen Paul Sacher, in dessen Ferienhaus er logieren darf, hat bei ihm ein «Divertimento» im alten Stil bestellt. Ein Stück Unterhaltungsmusik für das Kammerorchester Basel. Bartók stürzt sich in die Arbeit. Trotz Sommerhitze kommt er gut voran. Er sitzt in Badehosen am Klavier, komponiert drei Sätze. Und was für welche! Wie man das aus barocken Concerti grossi kennt, lässt er Tutti und Soli dialogisieren.