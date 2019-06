Ausgereiftes aus Frankreich

Noten auf Papier sind für Vincent Courtois bloss ein Ausgangspunkt von vielen. Der klassisch ausgebildete Cellist gehört zu den lang gereiften Namen in der französischen Improvisationsszene, ist unentwegt in verschiedenen musikalischen Formationen unterwegs, begibt sich aber auch im Reich der Filmmusik auf experimentelle Pfade. Damit passt er perfekt in das freidenkerische Konzept des Orbital Garden, wo er ein einziges Stück auf eine Stunde ausdehnen wird.