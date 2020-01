Aus der Ruhe aufgeschreckt

Akrobatische Passagen

An seinem Konzert «Panoptikum 1720» eröffnet das Berner Orchester für Alte Musik Les Passions de l’Ame den Blick auf ein Kabinett mit musikalischen «Kuriositäten» aus dem Jahr 1720. Unter den barocken Sammelstücken gibt es neben Telemanns Suite auch instrumentale Extrakte aus Opern von Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi zu hören.

Ebenfalls im Programm enthalten sind zwei Fagott-Concerti von Vivaldi. In diesen zeige sich der «geniale Einfallsreichtum» des Komponisten besonders deutlich, wie Meret Lüthi sagt: «Sie haben brüskierende Affektwechsel, unberechenbare Phrasenlängen, metrische Vielschichtigkeiten und trancehafte langsame Sätze», so die Geigerin und Leiterin von Les Passions de l’Ame. Der Solopartie mit den zuweilen akrobatischen Passagen nimmt sich der italienische Fagottist Sergio Azzolini an. Er gilt in der Szene der Alten Musik als Koryphäe auf seinem Instrument.