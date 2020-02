Als die Aargauer Anarchisten sendeten

Ganz unbeschwert hätten «die damals» losgelegt mit ihrem Radio, sinniert Pascal Nater am Mikrofon. «Während ich da 30 Jahre später, paralisiert vom Medienwandel, Konzept und Dossiers und Strategien wälzen und...» Er bricht ab und seufzt. Im Hintergrund haucht die französische Sängerin Hermine im Lied «Happy Holiday» aus den Achtzigerjahren: «Lass uns nicht 24 Stunden am Tag logisch sein.» Nater ist eigentlich Musiker, Kabarettist und Tontechniker. Beim Aargauer Radio Kanal K hat er indes als Radioarchivar den Auftrag, das Sendearchiv zu erschliessen und zu digitalisieren. So findet er auch den Stoff für seinen Podcast «Zurückgespult». Die ersten ausgestrahlten Folgen drehen sich um Radio Alora, den rebellischen Vorgängersender von Kanal K.