«Wir haben gelernt, uns in improvisierter Musik wohlzufühlen»

Muss, wer am Festival für improvisierte Musik spielt, den Notenständer und die Partitur zu Hause lassen?

Natürlich nicht. Ich habe immer an der Schnittstelle zwischen komponierter und improvisierter Musik programmiert. Viele Positionen und aktuelle künstlerische Tendenzen ergeben sich schliesslich aus dem Improvisieren. Dieses Jahr spielt der Perkussionist Enrico Malatesta das eigens für ihn von Eliane Radigue komponierte Stück «Occam XXVI». Oder das Stück für Piano des Westschweizer Komponisten Antoine Chessex, das am Festival von der georgischen Pianistin Tamriko Kordzaia gespielt wird. Chessex kommt aus der Improvisation, hat sich aber auch mit fixer Notation beschäftigt. Beides muss Platz haben im Festival.

Sie bewegen sich als Saxofonist auch selbst in der Improvisationsszene. Wie hat sie sich in den Jahren entwickelt?

Alles ist ständig in Bewegung. Nichts wird je konserviert und dann einfach weggestellt und repetiert. Gerade im Bereich der elektronischen Musik kommt sehr viel Neues dazu, sei es Noise, oder auch im Rock sind neue Tendenzen da. Auch an der Hochschule erlebe ich oft, dass sich Studierende die Improvisation nicht nur als Hilfsmittel nehmen, sondern sie als eigenständige Kunstform behandeln.

Das war aber nicht immer so.

Früher ist das Improvisierte mit Abstraktem in Verbindung gebracht worden. Mit störendem «Oh, das verstehe ich nicht». Das hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt, was auch mit der Medienvielfalt und Reizüberflutung zu tun haben könnte. Wir haben vielleicht gelernt, uns in improvisierter Musik wohlzufühlen. Und schliesslich gibt es nicht nur die Free-Jazz-Richtung, sondern auch die minimalistische Improvisation. Gerade dadurch, dass alles offen ist und von den musizierenden Persönlichkeiten abhängt, denke ich, dass die Szene wach und interessant bleibt. Abgesehen davon ist das Schöne daran: Die Improvisationsszene ist nicht nur ein Klüngel an einem Ort, sondern findet weltweit statt. Und man kennt sich untereinander.

Was bedeutet es Ihnen, letztes Jahr den Musikpreis des Kantons Bern erhalten zu haben?

Mich hat es vor allem für die Art von Musik gefreut, die ich selbst spiele und mit dem Festival nach Bern hole. Die Auszeichnung war für mich ein grosses «Hallo, das gibt es auch noch!». Im aktuellen Musikmarkt ist also auch Platz für eine solche Art von Klangsprache.

Sonarraum im Progr & Berner Münster: Donnerstag, 17., bis Samstag, 19. Oktober.