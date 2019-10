Whiskywärme und Engelsstimmen

Auf einem Bandfoto sitzen The Slow Show in einer dunkel getäferten Bar unter Kronleuchtern und gucken bedrückt. Würden sie dieses Wochenende dort spielen statt im Fri-Son, wäre man beim zweiten Klavier-Intro schon tief eingesunken in die Polstersessel. Eine schwerblütige Wärme wie von rauchigem Whisky und Kaminfeuer verströmt die Musik der vier Mannen (zurzeit Bassist-los) aus Manchester. Auch auf dem neuen Album «Lust and Learn» geht der tiefe Bariton des Sängers Rob Goodwin direkt unter die Haut. Die Narrative zwischen Weltschmerz, Liebeskummer und «Kommt schon gut»-Aufrappeln sind keine lyrischen Meisterleistungen, doch The Slow Show geht es primär darum, Gefühle zu wecken. Fürs Aufbauschen zuständig sind dann Bläser und Streicher. Ob es den jugendlichen Engelschor unbedingt auch noch brauchte, fragt man sich zwischendurch, bevor die schöne Schummrigkeit wieder Oberhand gewinnt.