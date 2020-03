Vom Zauber des Unfertigen

Irgendwann lernten sich Chris Vargas und Tobias Rochman an einer Underground-Lagerhaus-Party in Montreal kennen und beschlossen, das Duo Pelada zu gründen, in dem alles zusammenkommen sollte, was da in den Hinterköpfen schlummerte. Ein bisschen Acid, ein bisschen Punk, ein bisschen Science-Fiction, ein strenger Viervierteltakt und ein spanischer Rufgesang, der die Menschen zum Tanzen animieren soll.

Letztes Jahr ist das Album «Movimento para cambio» von Pelada erschienen, auf dem all diese Versprechen eingelöst werden. Vieles klingt spontan und unfertig, wie ein improvisiertes Liveset in einem ungelüfteten Partykeller. Und ja, das Ganze macht gehörig Spass. Das Vorprogramm bestreitet das ebenso furiose Duo None of Them aus Zürich.

Dampfzentrale, Samstag, 14. März, 21 Uhr