Und siehe, es war gar nicht gut

Wenn der liebe Gott einen Twitter-Account hätte, mit wem würde er sich anlegen? Sicher mit Donald Trump. So zumindest tut es der amerikanische Autor David Javerbaum, der sich auf Twitter offiziell und regelmässig als «God» zu Wort meldet. Dort distanziert er sich allerdings nicht nur vom US-Präsidenten, sondern macht auch aktiv die weitverbreitete Annahme zunichte, wir hätten es mit einem fürsorglichen Gott zu tun.

Denn hier im Netz verbreitet der Allmächtige keine friedfertigen Gebote, sondern kalte Unheilsbotschaften wie «Du warst ein Unfall»; hier vergisst der Lord an Weihnachten den Geburtstag seines heiligen Sohnes («Shit! I forgot junior’s birthday!») oder macht sich über den blinden Aberglauben seiner Anhängerschaft lustig («Retweet this and everything will magically get better»). Doch mit dem Twitter-Kanal nicht genug: David Javerbaum, der früher für die Late-Night-Sendung «The Daily Show» Witze erfand und heute als Fernsehproduzent arbeitet, schrieb parallel dazu «Das Letzte Testament: die Memoiren Gottes». Das Buch, in dem Gott höchstpersönlich auf die Erde herabsteigt, um ein paar Dinge richtigzustellen, wurde zum Bestseller und in einer Bühnenversion vor vier Jahren am Broadway uraufgeführt.

Und jetzt kommt das Stück nach Bern, wo das Theater an der Effingerstrasse die Schweizer Erstaufführung in einer Inszenierung von Stefan Meier zeigt. «Gott der Allmächtige» heisst die hiesige Fassung, für die man den amerikanischen Stand-up-Humor leicht abgeschwächt hat. Bleibt zu hoffen, dass dabei nicht zu viel Biss verloren ging. An der Besetzung zumindest solls nicht liegen: Den Himmelsvater gibt der aufmüpfige Publikumsbetörer Uwe Schönbeck.

Theater an der Effingerstrasse Samstag, 16. Februar (Premiere), bis 15. 3.

(Der Bund)