«Der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Goth-Band ist, dass die Band, die sich Goth auf die Fahne schreibt, meistens Müll ist.» Daniel Copeman hat dieses Zitat irgendwo aufgeschnappt, und er beweist mit seiner Band Esben and the Witch immer wieder: In der Dunkelheit gibt es mehr als nur Schmerz.

Es ist schwarzes Erbgut, aus dem der Schlagzeuger und Mann fürs Elektronische zusammen mit Thomas Fisher und Rachel Davies die Songs von Esben & the Witch baut. Wenn nicht Goth, könnte man ihre Mischung aus dröhnenden Riffs, einem hämmernden Schlagzeug und der waidwunden Stimme von Davies vielleicht Doom-Rock nennen.

Ganze zehn Jahre und fünf Alben lang wühlt das Trio aus Brighton bereits in den Seelen seiner Hörer. Wie zum Beispiel in «Marching Song», einem Poltergeist von einem Song: zerzaust, wuchtig und mit viel Nebel. Und wenn Davies mehr ruft als singt: «The mud it is thick / With desires to drown / Your feet in earth», steckt man bereits knietief in der Endzeitstimmung.

Ein solches Epos sucht man auf dem kürzlich erschienenen Album «Nowhere» leider vergeblich, hier, wo die «die Dunkelheit erforscht und nicht gefürchtet wird und Schatten als Erinnerungen an das Licht dienen», so die Band. Die Songs verlieren sich teilweise in Dunkelheit und Lärm, dafür gibt es aber auch einen Lichtblick: die Ballade «Golden Purifier», ein betörend ruhiges Gefühlsgewitter. (Der Bund)