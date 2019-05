Schlaftrunkene Irrsinnmusik

Es ist also nicht erstaunlich, dass das nächste Konzert der Reihe von besonderer Bedeutung für das Booker-Kollektiv ist: The Messthetics, bestehend aus Brendan Canty und Joe Lally von Fugazi sowie dem Avantgarde-Gitarristen Anthony Pirog. Wie das klingen wird? So genau kann man das nie sagen, denn zwischen schlaftrunkenem Synthie und kreischenden Gitarren ist alles möglich. Auf jeden Fall wird es eine rationalitätsaustreibende Mischung aus Jazz, Krautrock und Irrsinnsmusik.

DachstockReitschule, Montag, 27. Mai, 20 Uhr