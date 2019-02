«Mozart war für mich ein Schock»

An dieser neuen CD bleibt zuerst das Auge hängen: Was sollen arabische Schriftzeichen auf einem Tonträger, der mit dem «Guggisbärglied» eröffnet wird, einem der bekanntesten Schweizer Volkslieder? Wie man dann hineinhört in «S isch äbe e Mönsch uf Ärde», jenes melodische Gänsehautwunder, in dem Vreneli seinen Auserwählten Simes Hans-Joggeli so sehr vermisst, dass es am liebsten sterben möchte, wird die Überraschung noch grösser: Da spielt nämlich eine Oud mit, jenes jahrtausendalte orientalische Zupfinstrument also, dessen arabische Urform als Vorläufer der europäischen Laute gilt.

Dass das Lied zu Neuinterpretationen inspiriert, ist nicht neu. Viele Musiker von Stephan Eicher bis zu Steff la Cheffe oder der Popgruppe Angelheart («If ever») haben es bearbeitet. Und selbst zeitgenössische Komponisten greifen darauf zurück: Im zweiten Streichquartett des Schweizer Komponisten David Philipp Hefti gibt es «Guggisberg»-Variationen. So wie auf dieser neuen CD mit dem arabischen Schriftzug hat man das Stück aber noch nie gehört, so vertraut und gleichzeitig fremd, dass einem beim Hören Herz und Ohren aufgehen.

Begegnung auf Augenhöhe

Verantwortlich für den kulturellen Brückenschlag ist der Syrer Hassan Taha. Er spielt auf dem Tonträger nicht nur virtuos die Oud, sondern hat die exquisiten Arrangements der Stücke gemacht. Fünf Schweizer Volkslieder (in Schweizerdeutsch) wechseln ab mit fünf syrischen Volksliedern (in Arabisch). «Ich habe untersucht, welche Ähnlichkeiten und Unterschiede es zwischen der östlichen und westlichen Volksmusik gibt und wie ich sie verbinden kann.»

Das Projekt stand unter einem guten Stern. Der Berner Dirigent Hans Martin Stähli liess sich dafür begeistern und gründete ein zehnköpfiges Ensemble, in dem syrische und schweizerische Musiker mitspielen. Nur so wurde überhaupt möglich, dass sich die unterschiedlichen Gesangsstile und Improvisationsformen beider Kulturen auf Augenhöhe begegnen und verbinden – hier der reiche orientalisch-ornamentale Gesang in Vierteltönen, da die schweizerischen Jodelformen.

Der Name des Ensembles – Brunnen und Brücken – nehme Bezug auf die vielen Brunnen in Berns Gassen, sagt Taha. «Das Wasser ist für mich eine Metapher für die lebendige völkerverbindende Kommunikation.» Er kennt sich aus in Bern.

Seit 2010 lebt der 51-Jährige mit seiner Frau, der Sängerin und Perkussionistin Najat Suleiman, in Hinterkappelen. Allerdings nicht ganz freiwillig. Nachdem er 2012 an der Hochschule der Künste Bern einen Master für Komposition erworben hatte, wollte er zurück nach Syrien. Der Kriegsausbruch machte das unmöglich.

Hassan Taha wirkt ruhig, ja gefasst, wenn er von seiner Heimat spricht. Wer den Musiker im Gespräch besser kennen lernt, spürt, dass diese Abgeklärtheit nur ein Schutz ist. «Ja», sagt Taha, «meine Gedanken schmerzen und quälen mich, wenn ich an Syrien und meine Familie denke. Oft plagen mich Schuldgefühle, dass ich hier in Bern bin und nicht bei ihnen.»

In Homs, seiner Heimatstadt, beginnt er Oud zu spielen. «Ich wollte werden wie Onkel Samih. Er gab Solokonzerte, war eine Berühmtheit auf der Oud.» Studieren kann Taha das Instrument aber nicht, noch gibt es keine Konservatorien in Syrien.

Bei einem Musiker, der im Westen Cello studiert hatte, hört er erstmals sinfonische Musik. «Beethoven, Mozart. Für mich waren diese Klänge ein Schock. Arabische Musik ist einstimmig, und im Zentrum steht immer der gesungene Text.»

Sein Wunsch, Komponist zu werden, löst beim Vater keinen Freudentaumel aus. Doch Taha hört nicht auf ihn. Sowieso ist alles im Wandel: 1990 gründet die syrische Regierung in Damaskus die erste Musikhochschule. «Ein schönes Gebäude. Innen hatten die Wände Ohren. Wir standen unter Dauerbeobachtung», sagt Taha.

Wenig später wird auch das Nationale Sinfonieorchester aus der Taufe gehoben. Taha vermutet eine Strategie der Regierung. «Akademie und Orchester sollen Zeichen setzen für die Fortschrittlichkeit Syriens.»

Endlich die Befreiung

Frei entscheiden, was er studieren möchte, kann Taha nicht. «Man riet mir zu Waldhorn.» Später wird ihm klar, warum. Im Sinfonieorchester fehlen Hornisten. Heute ist er dankbar für die Erfahrung, die er so im Orchester sammeln konnte. Mit akademischen Abschlüssen für Horn und Oud in der Tasche darf er 2003 endlich in Maastricht und später in Bern Komposition studieren. «Es war eine grosse Befreiung», sagt er.

Seither hat er viel komponiert. Zeitgenössische expressive Stücke, einige sind politisch gefärbt («Der Würfelspieler», «The Speech» für Uniform und Schlagzeug). Sie finden international Anklang. «Doch», sagt Taha, «ich mache keine Betroffenheitskunst. Es geht mir immer um die Musik.»

Er träume davon, in Damaskus an der Akademie eine Abteilung für Théâtre musical zu gründen, sagt Taha. «Irgendwann. Es wird ein Herzensprojekt sein.» So wie jetzt seine CD mit syrisch-schweizerischer Volksmusik.

