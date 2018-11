Mit anderen Augen

Polizeiliche Gewalt, unterschwelliger Rassismus, unüberwindbare Stereotype: Das Kino Rex und der Berner Rassismus-Stammtisch zeigen eine Reihe von Werken aus dem amerikanischen Black Cinema. Sechs ausgewählte Filme thematisieren soziale Hierarchien im täglichen Spannungsfeld von Schwarz oder Weiss in den USA. Sie zeichnen das Bild eines Amerikas, das seinen Rassenkonflikt noch lange nicht überwunden hat. Dabei soll durch die Auswahl der Filme ein Perspektivenwechsel ermöglicht werden: Das Publikum ist dazu eingeladen, die Rassenfrage in der amerikanischen Geschichte und Gegenwart mit den Augen schwarzer Filmschaffender zu erfahren.

Den Auftakt der Filmreihe macht am Donnerstag «I Am Not Your Negro» (2016). Der prämierte Dokumentarfilm basiert auf dem unveröffentlichten Manuskript des amerikanischen Schriftstellers James Baldwin. Baldwin verarbeitet darin die Ermordung seiner Freunde Martin Luther King, Malcolm X und Medgar Evers. Regisseur Raoul Peck spannt mit seiner szenischen Collage den Bogen von der «Black Power»-Bewegung der 1960er bis ins heutige Amerika mit seinen immer wiederkehrenden Rassenunruhen, wie sie zuletzt 2017 in Charlottesville zu sehen waren.

Ebenfalls gezeigt werden die Horrorkomödie «Get Out» (2017), die 80er-Jahre-Tragikomödie «Do the Right Thing» (1989) von Spike Lee sowie das am Sundance Film Festival gleich doppelt prämierte Drama «Fruitval Station» (2013). Ein Highlight ist «Pariah» (2011), ein starkes Coming-of-Age-Drama, das Homosexualität innerhalb der Black Community thematisiert. Ein Podiumsgespräch sowie ein Stammtisch ergänzen die Filmreihe. (Der Bund)