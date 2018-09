In alten Filmen blättern

So frei, mobil und multioptional unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten geworden ist, so präsent ist die Sehnsucht nach Werten aus vergangenen Zeiten: nach Zusammenhalt, Kameradschaftsgeist oder sozialer Gerechtigkeit. Die serbische Theatermacherin Sanja Mitrovi?, die im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde, verbindet mit diesen Schlagworten noch mehr: Sie haben ihre Kindheit geprägt.

Was aber ist übrig geblieben von den Idealen von früher? Dieser Frage geht Mitrovi? im Theaterabend «Ich schäme mich nicht für meine kommunistische Jugend» nach; eine gleichermassen politische wie persönliche Rückschau. Als Fotoalbum dienen keine verblichenen Polaroids, sondern Ausschnitte aus Dutzenden von jugoslawischen Filmen – strahlte doch das jugoslawische Kino früher weit über Osteuropa hinaus. Theater ist das so weit noch nicht, würden Sanja Mitrovi? und der Schauspieler Vladimir Aleksi? auf der Bühne nicht zugleich in einen Dialog mit den bewegten Bildern treten. Sie kommentieren sie, spielen Szenen nach oder sprechen Texte mit. Die Filmcollage wird so zum subjektiven Erinnerungstrip, der aber nicht nur nostalgische Gefühle wecken soll – auch Nationalismus, Krieg und letztlich der Niedergang Jugoslawiens spielen eine Rolle.

Nächstes Jahr wird Sanja Mitrovi?, die heute in Brüssel und Amsterdam lebt, übrigens an der Schaubühne Berlin inszenieren. Glück gehabt also, wer sie noch im kleinen Bern sieht.

Schlachthaus, Donnerstag, 20.30 Uhr (Premiere). Bis 22. 9. Begleitprogramm siehe www.schlachthaus.ch (Der Bund)