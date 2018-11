«Ich versuche, die Musik organisch zu entwickeln»

Wie gehen Sie beim Komponieren vor?

Es gibt auf dem Album Stücke, die ganz klar vom Groove her kommen. Die ersten Ideen können die Form einer Basslinie, eines Grooves oder eines Riffs haben. Oft arbeite ich dabei mit dem Computer und nehme einzelne Fragmente auf. Bei anderen Kompositionen arbeite ich ganz anders und versuche, die Musik organisch zu entwickeln. Ich bemühe mich, so lange, wie es geht, nichts zu notieren. Ich improvisiere möglichst unbefangen und arbeite mit dem Voice Recorder des Handy, damit ich die oft sehr fluiden Ideen festhalten kann. Die Handyaufnahmen dienen mir dann als Skizzen fürs Komponieren. Woher die Inspiration kommt, ist schwer zu sagen. Um kreativ zu sein, brauche ich vor allem genug Zeit, die nicht verplant ist. Man muss es aushalten können, dass man unter Umständen ein paar Tage arbeitet und am Ende ohne Resultat dasteht. Im Alltag habe ich so viele Sachen, die erledigt werden müssen, dass ich selten die nötige Ruhe fürs Komponieren finde. Deshalb nehme ich mir jeweils im Sommer eine bis zwei Wochen, in denen ich nichts anderes mache, als zu schreiben. Meistens bin ich in diesen Phasen sehr produktiv und komponiere in kürzester Zeit sehr viel Musik.

Welche Vorgaben bzw. Freiheiten erhalten Ihre Mitmusiker?

Meine Musik funktioniert im Wesentlichen so, dass ich Themen, Soloformen und teilweise auch Grooves notiere. Die Musiker haben jedoch sehr viele Freiheiten. Ab und zu kommt es auch vor, dass jemand eine andere Idee für einen Groove hat und wir dann diese Idee zusammen weiterverfolgen. Für «Evolutions» habe ich beispielsweise nur die Hauptmelodie geschrieben. Sie dient als Ausgangsmaterial für die Kollektivimprovisation, die auf das Thema folgt. Es gibt also weder eine vorgegebene Soloform mit Akkordfolge noch einen vorgegebenen Groove. Das Ganze entwickelt sich aus dem thematischen Material, und die dabei entstandene Klangwolke ist frei improvisiert.

Was gilt es beim Zusammenspiel zwischen dem Rhodes und der Gitarre besonders zu beachten?

Der Klang beider Instrumente ist ähnlich, und beide haben den gleichen Tonumfang. Dies birgt einerseits die Gefahr, dass die Musik überladen ist, hat andererseits den Vorteil, dass die Band orchestraler klingt als ein Quartett mit Gitarre und Saxofon. Ich habe bewusst ein volleres Klangbild gesucht und wusste im Voraus, dass ich mich als Gitarrist etwas von der Begleitfunktion würde lösen müssen, um eher die Rolle eines zweiten Blasinstruments einzunehmen. Die Musik auf «The Faraway Nearby» ist polyphoner als die Musik auf dem Vorgänger «Magic Carpet», und das Rhodes erfüllt meine Vorstellung von der Klangfarbe der Band ideal.

Wie sind Sie auf Ihre Besetzung gekommen?

Ich arbeite seit über zehn Jahren mit dem Saxofonisten Domenic Landolf und dem Bassisten Daniel Schläppi. Sie gehören zu meinen Lieblingsmusikern. Mit Kevin Chesham habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder zusammen gespielt und ihn als sensiblen Schlagzeuger erlebt. Luzius Schuler am Rhodes hat bereits auf zwei früheren Alben mitgewirkt. Chesham und Schuler sind Talente der jüngeren Generation, die meine Musik verstehen und mitgestalten.

(Der Bund)