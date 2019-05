Geloopte Zukunft

Name: Esinam Dogbatse

Funktion: Multiinstrumentalistin und Sängerin

Heldentaten: Macht die Querflöte zur Taktgeberin

In der Jazzklasse ist die Querflöte ja meist das schüchterne Mädchen in der hintersten Reihe. Esinam jedoch holt sie ganz nach vorne und macht sie zur Taktgeberin. «Mich interessiert die Querflöte auch als Rhythmusinstrument», sagte sie unlängst in einem Radiointerview und demonstrierte sogleich, was sie damit meint: kurze, scharfe Querflötentöne, die in Gemeinschaft mit anderen Perkussionsinstrumenten wie der Pandiero (einer Art Tamburin) oder der Kalimba (einem Daumenklavier) zu einem rhythmischen Tosen anschwellen. Wobei Esinam dann auch noch das Kunststück gelingt, dass ihre vom Jazz angehauchte Loop-Musik eher weht als stürmt.