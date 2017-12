Forscherin an der Melodie

Es gab kaum einen Artikel über Eliane Cueni, der nicht auch vom Frausein in der burschikosen Jazz-Welt handelte. Ob sie so lyrisch spiele, weil sie eine Frau sei, wurde die Pianistin auch schon mal gefragt. Ihre Antwort: Wenn sie draufhauen wollte, dann könnte sie das sehr wohl. Sie habe aber einfach keine Lust darauf.

Lust hatte sie – so schien es – auf das Erschaffen einer musikalischen Zeitlosigkeit. Die Launen der Mode interessierten sie ebenso wenig wie das Verwalten eines musikalischen Erbes. In einem Interview sagte sie dazu: «Ich stamme weder aus Mississippi noch aus New York, und ich bin auch nicht mit dem Blues aufgewachsen, sondern im Laufental.» Befreit von all diesen künstlerischen und biografischen Sachzwängen hat sie als Komponistin ein erstaunliches Œuvre geschaffen, in dem weniger die Virtuosität der Beteiligten im Vordergrund stand als die Melodik, deren zunehmende Abwesenheit in der Musik sie gerne beklagte. Und sie war eine erfinderische Forscherin auf dem Gebiet der nicht ganz so hart angeschlagenen Noten.

Vor einem Jahr, am 25. Dezember 2016, ist Eliane Cueni überraschend gestorben. Sie hatte sich Jahre zuvor in Bern niedergelassen, als Jazzlehrerin geamtet und in diversen Formationen wunderbare Musik erschaffen. In einem Gedenkkonzert soll diese Musik wieder auf die Bühne gebracht werden. Mit dabei sind ehemalige Weggefährten und Freunde der Pianistin, unter vielen anderen die Saxofonistin Gitta Kahle, mit der Cueni regelmässig zusammenarbeitete. Des Weiteren gehören Musiker wie Domenic Landolf, Lukas Bitterlin, Hans Feigenwinter, Oli Kuster oder Sandra Merk der Gedenkband an. Darauf hätte Eliane Cueni mit Sicherheit Lust gehabt.

Be-Jazz-Club Liebefeld Do, 28. 12., 20.30 Uhr. (Der Bund)