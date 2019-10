Er schafft ein ganzes Volksfest

So bewegt man also die Massen. Wie ein Motivationstrainer steht er da, mit Bügelmikrofon und gewinnender Ausstrahlung, und leitet eine beachtliche Menge von Menschen im riesigen Hangar des Berliner Flughafens Tempelhof zum Tanzen an: So zeigt es das Video, das die Proben zum Stück «10000 gestes» dokumentiert – jenen Abend, mit dem der französische Choreograf Boris Charmatz morgen das Festival Tanz in Bern eröffnen wird (siehe Box).