Ein nachdenklicher Bursche

Was für ein brenzliger Balanceakt: Da betritt ein etwas in die Jahre gekommener lokaler Rap-Star die Szene, einer, der in seiner Zeit als Sprechsänger eher als Prolet statt als Poet auffällig geworden ist, setzt sich hinter das Grand Piano und wirft sich sowohl musikalisch wie philosophisch in Posen der Nachdenklichkeit.

«Das kann nicht gut kommen», stöhnen die Skeptiker und winken kopfschüttelnd ab. Der Rest hört zu – und ist bald einigermassen überrascht.

Der Mann, von dem hier die Rede ist, nennt sich Serej, ist 41 Jahre alt und gehörte mit seinen musikalischen Burschenschaften Wurzel 5 und Chlyklass zu den Vätern des Berner Mundart-Raps. In diesen Bands wurde er eher als Stimmungskanone und weniger als stiller Weltbetrachter auffällig. Und hinter der Bühne soll er in frühen Jahren durchaus zum Eskapismus geneigt haben. Als «Widder mit grosser Sozialkompetenz», beschreibt ihn Manager Baldy Minder, und als «sehr aggressiven» Pokerspieler. Das war früher. Und nun also das.

Matter als Trostspender

«I ha ne Idee gha», heisst das leise Solowerk, für welches der Mann vom brummigen Mundart-Rapper zum Piano-Balladenkünstler mutiert ist. 10 Lieder und 24 Minuten umfasst das Debüt, ein Song ist eine gar nicht einmal so unlustige Bearbeitung von Mani Matters «Dialog im Strandbad».

Und ebendiesem Mani Matter ist die Metamorphose des Serej denn auch geschuldet: «Ich hatte eine schwierige Zeit. Da waren die Lieder von Mani Matter ein Trostspender», sagt er. «Deshalb begann ich, diese am Piano zu interpretieren.» Irgendwann wurde das Piano mitsamt dem singenden Serej auf irgendwelche Kleinbühnen der Stadt gerollt, die Konzerte waren bald ausverkauft, und so machte sich der einstige Hip-Hop-Bub, der seit fünfzehn Jahren im Laubegg-Schulhaus als Lehrer amtet, daran, zusammen mit seinem Lehrerkollegen Andreas Knecht eigene Lieder im Mani-Matter-Duktus zu verfassen.

Und wieder melden sich die abwinkenden Skeptiker zu Wort: «Das haben sich schon viele vorgenommen, seither wimmelt es in Bern von singenden Verseschmieden, die zum Welterklärer nur so halb taugen und mit ihren unangenehmen Singstimmen nerven.» Natürlich haben die Skeptiker recht. Doch Serej hat auf seinem Erstling dann doch überraschend wenig falsch gemacht. Er hat der Versuchung widerstanden, die berühmten, sowohl sprachlich wie philosophisch hoch präzisen Gedankenstrudel des Meisters nachstellen zu wollen. Und dort, wo er es womöglich doch probiert hat – wie in den Stücken «Eigentlech» und «Das wüsse si nid» –, ist er derart fulminant gescheitert, dass man ihm kaum mehr einen Vorsatz nachweisen kann.

Abgedunkelte Romantik

In seinen stärksten Momenten ist «I ha ne Idee gha» ein sympathisches, unprätentiöses und uneitles Liedermacher-Werk. Serej amtiert als schnörkelloser Beobachter, der mit staunenswertem, im Hip-Hop geschulten Sprachfluss den Mikrokosmos seines Lebens ergründet, ohne dabei indes bleibende Lebensweisheiten zu hinterlassen. Und wenn er dabei nicht gerade ins Genre des Ulk-Boogie-Woogie ausschert («I has probiert»), dann entspringen diesem Setting sogar richtige kleine Wohlfühlmelodien: Der Opener «I ha ne Idee gha» in seinem Egal-was-die-anderen-denken-Trotz wurmt sich sanft ins Ohr, und «Anyway» mit seiner Hans-im-Schnäggeloch-Weltsicht gefällt in seiner abgedunkelten Romantik. Serej hat seine Lieder im Rohbau belassen.

Es gibt nur das Piano und seine Stimme, die stets leicht versoffen klingt, womit auch der Lehrerzimmer- und Dorfschulaula-Mief dieses Projekts im Nu weggewedelt wäre. Burschikoses im Verbund mit einem Hang zur Schwermut, das hat schon öfters ganz gut funktioniert. Bei Serej besticht dieses Konzept umso mehr, als es tief in der Seele des Berners so angelegt zu sein scheint.

