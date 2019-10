«Die wenigsten wissen, dass ich noch nie beim Coiffeur war»

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Robin Hood. Er lebte im Wald, im Einklang mit der Natur. Er raubte gelegentlich einen habgierigen Prinzen aus und verteilte das gestohlene Geld wiederum an die ausgebeutelte Bevölkerung.

An was glauben Sie?

An die Hummel. Sie kann rein physikalisch nicht fliegen. Ihr ist das egal, sie fliegt einfach.

An was glauben Sie nicht?

An eine gerechte Welt.

Was ist Ihr grösster Schatz?

Meine Familie.

«Als meine Stimme­­ ­versagte, mimte ein Junge aus dem ­Publikum den ­Serej.»

Wofür sparen Sie?

Für ein Haus, wo meine Grosskinder und Urgrosskinder auch noch leben werden.

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig wild gefühlt?

Jeden Tag einige Male.

Welches sind Ihre aktuellen Süchte?

Diese Sucht verfolgt mich seit 25 Jahren: das Rauchen.

Was ist Ihnen näher: das Leichte oder das Schwere?

Das Schwere. Je schwerer, umso erleichterter ist man, wenn es vorüber ist.

Wo zwickt es derzeit am meisten?

Nirgends, glücklicherweise.

Was war der schönste Ort, den Sie besucht haben?

Der Norden im Allgemeinen. Alleine in der Wildnis Finnlands mit einem grossen Hecht an der Angel. Ein unbeschreibliches Gefühl.

Was ist das Traurigste, was Ihnen je auf der Bühne passiert ist?

Ein Konzert für einen verstorbenen Fan.

Und das Lustigste?

Als meine Stimme nach vier Konzerten in Folge versagte und ein Junge aus dem Publikum den Serej mimte.

Was bringt Sie dazu, einen Raum zu verlassen?

Die Lust auf eine Zigarette.

Was wissen nur die wenigsten Menschen über Sie?

Dass ich noch nie in meinem Leben beim Coiffeur war.

Wie sieht es aus, wenn Sie tanzen?

Besser als bei Baldy, meinem Manager.

Wofür möchten Sie Werbung machen?

Für das Chlyklass-Album, das im Januar erscheinen wird. Es ist immer noch eine Freude, mit diesen Leuten zusammen arbeiten zu dürfen.

Les Amis: 25. Oktober, 21 Uhr.