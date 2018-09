«Die neue Schweiz ist schon da»

Wenn Migration und Humor aufeinandertreffen, ist das oft nicht wirklich lustig. Warum?

Ich höre immer wieder rassistische Witze, oft zusammen mit der Verteidigung, es sei ja nur ein Witz. Aber da muss man genau hinschauen. Jemand, der einen rassistischen Witz macht, bestätigt sich selbst in einer übergeordneten Position. Auch «Charlie Hebdos» Scherze gegen Muslime sind für mich nicht Satire, sie treten gegen die Schwachen und tun so, als wäre die Mehrheit das Opfer von Zensur. Subtiler Humor funktioniert nur, wenn man sich selber auf die Schippe nimmt und die Machtverhältnisse infrage stellt.

«Woher bin ich denn migriert, ausser aus dem Bauch meiner Mutter?», fragt etwa die deutsch-türkische Kunstfigur Jilet Ayse, die Sie zur Taufe Ihrer Denkfabrik eingeladen haben. Warum hilft Lachen besser dabei, Vorurteile abzubauen, als ein Vortrag eines Wissenschaftlers?

Lachen allein hilft nicht, Vorurteile abzubauen. Stereotype kann man nicht auflösen. Die zentrale Frage ist: Wer benutzt sie wie? Jilet Ayse ist eine Person, die direkt aus dem Migrationsuntergrund kommt. Auch ist bei ihr oft nicht klar, wer sich hier eigentlich über wen lustig macht. In erster Linie spricht sie für ihre migrantischen Brüder und Schwestern, die öffentlich kaum oder sonst nur als Problemfälle auftauchen. Für die ist das Zurücklachen wichtig, um sagen zu können: Hey, auch wir sind Teil von diesem Land, und wir wollen Definitionsmacht. Das gefällt nicht allen – ist aber der längst fällige Reality-Check in der Migrationsgesellschaft.

Und was bleibt dem Wissenschaftler?

Ich hätte in der Vergangenheit kein rassismuskritisches Humorfestival mitorganisieren können, wenn ich nicht über die Wissenschaft gegangen wäre und verstanden hätte, wie komplex die Machtverhältnisse sind und woher die Bilder in unseren Köpfen kommen. Es ist absurd, aber als Kind hat mich der Kasperli, der nach Afrika geht, um eine Prinzessin zu retten, wahnsinnig angesprochen. Hier wurde meine Welt, also die transnationale Welt, überhaupt erst sichtbar – extrem exotisierend natürlich. Ein anderes Beispiel ist die Rajiv-Karikatur des typischen Inders: Ihre Geschichte reicht zurück bis ins koloniale England. Erst mit diesem Wissen konnte ich mich kritisch äussern, ohne mich als Spielverderber zu fühlen. Die entscheidende Frage ist, wer wie viel Recht hat, öffentlich darüber zu debattieren.

Kultur, Forschung und Aktivismus zu verbinden, ist das Ziel von «Institut Neue Schweiz» (Ines). Wie sieht sie denn aus, die neue Schweiz?

Es ist eine bewusste Provokation. Dabei geht es uns um folgenden Gedanken: Nationen sind Konstruktionen. Die Geschichte der Schweiz wird seit 300 Jahren erfunden, von Tell über die Landi bis zur Schoggi. Migration und Kolonialismus kommen in dieser Geschichte bis heute nicht vor. Die illegalisierten Kinder italienischer Gastarbeiter, die Schwarzenbach-Initiative von 1970, Schweizer Söldner: Die Aufarbeitung dieser Themen hat gerade erst begonnen. Da wollen wir mitarbeiten. Denn die neue Schweiz ist schon lange da.

Ines umfasst bereits heute ein breites Netzwerk von rund 60 Experten und Expertinnen, darunter Juristen, Journalistinnen, Slam-Poeten, Fotografen, Kuratorinnen, Bildungsexperten und Regisseure. Wie einig ist man sich?

Es gibt eine gemeinsame Grundhaltung: Wir wollen unseren Platz im Zentrum der Gesellschaft. In der Schweiz haben über 40 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das muss abgebildet werden. Doch es gibt innerhalb von Ines viele unterschiedliche Positionen. Die Journalisten wollen schnell Meinungen beeinflussen, die Kulturschaffenden sind an längeren Prozessen interessiert, und die Juristen wollen praktische Sachen erarbeiten wie zum Beispiel einen Rechtsratgeber. Da kommt viel neues Wissen und Erfahrung zusammen.

Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Menschen mit Migrationsvordergrund. Warum?

Mit dem Begriff Migrationsvordergrund geht es uns um eine neue, selbstbewusste Haltung. Eine neue Gesellschaft braucht neue Begriffe. Wir wollen nicht aus einer Opferrolle heraus agieren, sondern von einer gestalterischen Position – damit wir aus dem Hintergrund heraustreten können.

Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir zwei hier zusammensitzen und über Rassismus und Diskriminierung sprechen? Man könnte uns auch vorwerfen, dass wir dadurch nicht wirklich etwas verändern.

Die grössten Verletzungen erlebe ich manchmal in meinem nächsten Umfeld, weil ich es nicht erwarte. Ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen, wo Leute zusammenkommen, die annehmen, dass sie gleich denken. Das stimmt, wenn man sich mit einer SVP vergleicht. Aber in Bezug darauf, was Rassismus oder guter Humor ist, gibt es enorm viel Gesprächsbedarf.

Die Deutschen sind einer neuen Studie zufolge überwiegend optimistisch beim Thema Integration. Hat Sie das überrascht?

Nein, denn ich bin nicht nur pessimistisch in Bezug auf die erstarkende rechtsextreme Bewegung. Ich erlebe im Alltag oft eine gelebte Vielfalt, ob in der Migros oder bei der Arbeit. Viele Leute wollen Veränderung. Ines will ihnen das Rüstzeug – Argumente, Geschichten, Bilder, Räume – und den Mut dazu geben. Damit die Schweiz endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. (Der Bund)