«Die Geschichte von unten betreiben»

Wie kamen Sie, als Bassist und Texter der Goldenen Zitronen, zum Theater? Und nach Bern?

Das hängt miteinander zusammen. Wir spielten im Herbst 1987 im Berner Umland und waren deshalb zufällig bei der Besetzung der Reitschule dabei. Die Verhältnisse waren damals ähnlich wie in der Hamburger Hafenstrasse, wo wir wohnten. Beide Orte sind für mich seither stark verbunden. Ende der 90er fing ich dann in einer der ersten Produktionen von 400asa an, Theater zu spielen.

War das Theatrale nicht schon in Ihrer Band angelegt?

Das sagen heute viele und es stimmt ja irgendwie auch. Die Methode, in unseren Texten Rollen durchzuspielen, ging in meinem Fall aber eher auf den wichtigen Liedermacher Franz Josef Degenhardt zurück. In unserem linken Punk-Milieu waren wir dem bourgeoisen Theater sehr abgeneigt, wie jedem Werksgedanken und der sakrosankten Behandlung von Kultur. Als Punker wollte man sich selbst erschaffen und mit der Geschichte brechen.

Mit dem deutsch-französisch-westafrikanischen Theatergespann Gintersdorfer/Klassen dekonstruierten Sie zuletzt etwa «Nathan der Weise» von Lessing. Nun machen Sie sich mit 400asa und der Digitalbühne an Bertolt Brechts Hörspiel «Lukullus». Was bedeutet Ihnen dieser Autor und sein «dialektisches Theater»?

Ich selbst als Texter der Goldenen Zitronen komme ohne Brecht gar nicht aus. Das heisst nicht, dass ich ihn bewusst zitiere. Aber ein politischer Künstler, der in Deutschland mit Text arbeitet, kommt nicht um ihn herum. Komischerweise wirkt Brecht heute schnell abgefrühstückt, wenn man ihn klassisch spielt. Die Leute haben Angst vor dem moralischen Tonfall, der immer mitscheppert, denn es ging ja auch um die Erziehung der Leute zum Kommunismus. Davon sind wir heute befreit. Was wiederum nicht heisst, dass wir Brecht einfallslos aktualisieren sollten.

Ntando Cele, eine Künstlerin mit südafrikanischen Wurzeln, wird den Gewaltherrscher Lukullus und andere Figuren auf Englisch performen, während Sie und Gina V. D’Orio den Text rückübersetzen.

Ich werde dabei eher mit gedämpfter Stimme dolmetschen, und Gina wird als eine Art Medium auftreten. Insgesamt wird das szenische Hörspiel den Charakter einer öffentlichen Probe haben. Zuallererst wurde das Hörspiel ja damals über Radio Beromünster ausgestrahlt – inmitten der geistigen Landesverteidigung

Worin besteht die Kraft des Stückes heute?

In Brechts flapsiger Methode, nie den Klassenstandpunkt aus den Augen zu verlieren. Das begegnet mir in der Literatur des 20. Jahrhunderts nirgendwo sonst so stark: dass jemand die Geschichte von unten betreiben will. Der römische Feldherr Lukullus kommt vor das jüngste Gericht, aber vor ein kommunistisches. Alexander der Grosse soll Lukullus´ kriegerische Grösse bezeugen, ist aber im Totenreich nicht aufzufinden. Wir werden das alles durch den Wolf drehen, die Rollen wechseln und die Bezüge zu Trump und Orbán überprüfen. Auf der Tournee werden später ivorische Künstler dazustossen, und insgesamt werden wir, ganz 400asa-typisch, wenig festlegen. Brecht wollte niemals ein Klassiker sein, das werden wir berücksichtigen. Maximilian Pahl

(Der Bund)