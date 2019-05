«Die Besetzung ist unsere DNA»

Exoten im Ensemble

Mit Thomas Kessler (*1937) und Gérard Zinsstag (*1941) haben gleich zwei namhafte Altmeister der neuen Musik für Proton je ein Werk komponiert, in dem sich «das Musikalische und das Literarische sowie das Künstlerische und das Wissenschaftliche» ergänzen. So sagt es Matthias Kuhn, der Dirigent von Proton. Es ist ein Programm zum Thema Nobel, was als Anspielung auf den Nobelpreis gelesen werden kann.

Angeregt wurden die Werke auf Initiative des Vereins Carl Spitteler, jener Schweizer Dichter, der 1919 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Thomas Kessler, sonst in der elektronischen Musik zu Hause, hat auf Wunsch von Proton ein rein akustisches Stück mit dem Titel «My Lady Soul» komponiert, in dem er sich in Anlehnung an Spittelers «Göttin Seele» mit der Anima, seiner weiblichen Seite, auseinandersetzt.

Fragen ohne Antworten

Auch Zinsstag setzt in «Vier Affekte» auf die Sinnlichkeit der Klänge. Für beide Komponisten sei die Besetzung von Proton eine Herausforderung gewesen, sagt Kuhn. Wen wunderts: Da spielen neben Flöte, Klarinette, Harfe, Klavier, Violine und Cello auch Exoten wie das Kontraforte (das in den Tiefen klingt wie ein Helikopter) oder das Lupofon (eine Bassoboe mit kugeligem Schalltrichter) mit. Die Besetzung sei zwingend vorgegeben. «Sie ist unsere DNA. Wir wollen die neuen Stücke ja auch auf Tournee mitnehmen können.» Wenn für die Aufführung neue Instrumente und Spieler nötig seien, werde das schwierig.