Der Aufrichtige

Doch, doch. Gründe, die Sache zu beenden, hätte Justin Sullivan in all den Jahren einige gehabt. Tote säumten seinen Weg. Ein Wegbegleiter wurde erschossen, ein Schlagzeuger starb an Krebs, auch der Bandmanager kam ums Leben. Und 1991 näherte sich der Held dieser Zeilen während eines Auftritts derart ungünstig einem defekten Verstärker, dass der folgende Stromschlag ihn schier ins Jenseits beförderte. Die Nahtoderfahrung könne man vergleichen mit der «besten Drogenerfahrung, die jemals jemand hatte, multipliziert mit 10 Millionen». Justin Sullivan hat also weitergemacht.