«Das war der Moment, der mein Leben veränderte»

Das Spielen auf der Xala sind zwei ­Herausforderungen gleichzeitig: tanzen und Klang erzeugen. Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise, wie Sie ein Stück einüben?

Ich habe die Xala erfunden, mit dem Berner Instrumentenbauer Hamper von Niederhäusern gebaut und mir beigebracht, wie man darauf spielt. Intuitiv, ohne Vorbilder. Jeden Tag versuche ich, meine Technik zu verfeinern, um der Xala noch mehr Klangreichtum zu entlocken. Die Tonentwicklung ist dabei je nach Spielart anders: von sphärischen, meditativen Klängen bis zu treibendem Bass. Dazu gehört auch tänzerisches und mentales Training des Körpers.

Sie arbeiten oft mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammen. Wie kommt es dazu?

Die Xala-Performance ist nicht kategorisierbar. Das ist im Endeffekt ein Vorteil, und ich arbeite dadurch mit Künstlerinnen und Künstlern aus den verschiedensten Sparten und Stilrichtungen zusammen – im Jubiläumsprogramm ist dies gut ersichtlich. So ist etwa die Performance mit der Sängerin Rea Dubach und dem Filmemacher Pierre Yves Borgeaud eine Kombination von Tanz, Instrument, Elektronik, Gesang und Live-Video. Mein neues Album habe ich zudem mit dem Sänger und Cellisten Jan Heinke und meinem Partner Mats Eser, Perkussionist, aufgenommen.

Die Xala ist das Gegenteil von handlich. Wie transportieren Sie sie?

Die erste Xala war so konzipiert, dass sie in den Kofferraum meines damaligen Renaults passte. Als ich dann für die Weltausstellung in Shanghai engagiert wurde, um im spanischen Pavillon zu spielen, musste die Xala flugtauglich gemacht werden: also kleiner und leichter.

Was möchten Sie mit der Xala unbedingt noch umsetzen?

Mein Traum wäre ein Xala-Orchester – man stelle sich die akustische Wucht vor. Dazu müsste die Xala allerdings als Instrument in den Reigen der erlernbaren, abendländischen Musikinstrumente aufgenommen werden. Musikerinnen müssten zu tanzen beginnen und Tänzer müssten Noten lesen und Musik machen lernen. Ich bin bislang die Einzige, welche die Xala beherrscht.

Orbital Garden Bern. «Shanghai Patterns»: Samstag, 22. Oktober, 22 Uhr. Weitere Xala-Performances von Ania Losinger und Gästen, darunter beispielsweise Studierende der Hochschule Luzern, finden im November, Dezember und Januar statt.