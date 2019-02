Wenn zwei Figuren aus dem musikalischen Umfeld von Radiohead und Portishead eine Jazzband gründen, dann darf vernünftigerweise angenommen werden, dass da etwas entsteht, das sowohl im Lager der Jazzfreunde wie auch unter den Anhängern aparter Popmusik für Verwirrung sorgt.

Get The Blessing heisst die Band, die dieses musikalische Wirrsal veranstaltet. Bereits ihr erstes Album hat im Jahr 2008 den BBC Jazz Award für das beste Werk des Jahres eingeheimst, an der musikalischen Grundausrichtung hat sich seither nicht allzu viel verändert: Wäre der Ausdruck nicht längst zum Schimpfwort verkommen, könnte man von Rock-Jazz sprechen, von einer Symbiose aus dem besten dieser beiden Welten. Da gibt es jede Menge punkigen Draufgängertums, da gibts dramaturgische und improvisatorische Zuspitzungen aus dem Bereiche des freigeistigen Jazz, und es gibt ein Harmonieverständnis, das in seiner Einfachheit dem Pop verwandt ist. Sind die Einzelteile dieser Musik sattsam bekannt, begründet sich die Exzellenz dieser Band in der Art und Weise, wie sie diese Ingredienzen verrührt. Sie führt zu einer Musik, die sich keine Gemütlichkeit gönnt, die die Sinne irritiert, ohne anstrengend zu werden. Nennen wir es bewusstseinserweiternder Jazz.

Ganz genau dies hat auch die Gruppe Eyot aus Serbien im Angebot. Nur dass ihr mal elegischer, mal aufbrausender Abenteuer-Jazz nicht wie bei Get The Blessing auf Trompete und Saxofon, sondern auf Gitarre und Piano fusst.

Turnhalle Progr Mittwoch, 20. Februar, 20.30 Uhr (Der Bund)