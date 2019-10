Auf Anhieb gut verstanden

Co Streiff bezeichnet 2019 als Glücksjahr: Mit 60 Jahren kann sie ein Comeback als Musikerin feiern. Dies nach einer mehrjährigen Pause, in der sie erfolgreich in den Primarlehrerinnenberuf quereingestiegen ist: «Plötzlich war ich mittendrin in der Gesellschaft.» Ende August gab die Saxofonistin am Jazzfestival Willisau ein Solokonzert.