«Alles drohte uns über den Kopf zu wachsen»

Während des 10-jährigen Bestehens haben die fünf Mannen insgesamt vier Alben veröffentlicht und weltweit Konzerte gegeben. Breakdown of Sanity verfügen international über eine beachtliche Fangemeinschaft, in der Schweiz kletterte das letzte Album «Coexistence» auf Platz 28 der Album-Charts. Doch jetzt soll Schluss sein: Am Fr, 29. Dezember, spielen Breakdown of Sanity ihr allerletztes Konzert im Bierhübeli.

Breakdown of Sanity surfen zurzeit ganz oben auf der Erfolgswelle: Ausverkaufte Konzerte vor 10'000 Leuten im In- und Ausland sind an der Tagesordnung. Warum soll gerade jetzt Schluss sein?

Einige Bandmitglieder sind müde von den vielen Konzerten, andere wollen sich im Leben anders orientieren. Fakt ist, dass Breakdown of Sanity die letzten Jahre stetig grösser geworden ist und uns über den Kopf zu wachsen drohte. Wir arbeiten alle in Vollzeitjobs, und alles auf die Karte Musik setzen, das wollten wir nicht. Wir sind in die komfortable Lage gekommen, aus richtig vielen und richtig tollen Konzertanfragen auswählen zu können: Griechenland, Kanada, USA, Russland usw. Gleichzeitig war das aber auch deprimierend, weil wir aus Zeitgründen nicht alles annehmen konnten und richtig coole Shows ausschlagen mussten. Kommt dazu, dass wir uns künstlerisch nicht in eine Sackgasse manövrieren wollten. Bei unserer Art von Musik muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwann nur noch repetiert. So ist der Aufwand in Sachen Songwriting von Album zu Album immer grösser geworden, und auch die Erwartungen der Fans stiegen stetig.

Die Abschiedstournee besteht aus fünf Konzerten, vier davon in Deutschland, eine im Bierhübeli. Funktionieren Breakdown of Sanity im Ausland besser?

Ja. Das Publikum an Auslandkonzerten ist meist präsenter und hört interessierter zu. Die Szene für diese Art von Musik ist in der Schweiz halt relativ klein. Irgendwann kannten wir praktisch alle Pappenheimer, welche zu unseren Konzerten kamen. Wir haben uns dann eine Zeit lang rar gemacht in der Schweiz. Mit der steigenden internationalen Aufmerksamkeit hat uns die Schweizer Szene dann wieder neu entdeckt, und plötzlich war da auch ein neues Publikum.

Breakdown of Sanity ist ja eine typische DIY-Band, die von Albumproduktion über Artwork, Merchandising-Artikeln sowie Booking, Finanzen und Technik alles selber erledigt. Eine bewusst gewählte Ideologie?

In den Anfängen sind wir schlicht nicht auf die Idee gekommen, jemanden zu engagieren, der uns hilft. Als wir dann eine gewisse Grösse erreicht hatten, tauchten auf einmal Leute auf, die sich ein Stück vom Kuchen abschneiden wollten. Das hat uns nicht gepasst. Hinzu kommt, dass wir ziemliche Kontroll-Freaks sind. Wir wollten immer selber entscheiden, was auf ein CD-Cover oder ein T-Shirt gedruckt wird, genauso wie wir selber entscheiden wollten, wie wir klingen. Erst in den letzten Jahren haben wir mit einem Management und einer Booking-Agentur aus Deutschland zusammengearbeitet und festgestellt, dass es eigentlich ganz hilfreich gewesen wäre, wenn uns jemand diese zeitaufwendigen Arbeiten schon früher abgenommen hätte.

10 Jahre Bandgeschichte – da kommen so einige Abenteuer zusammen. Definitiv. Abenteuerlich war zum Beispiel 2011 die Heimfahrt aus Frankreich: Diebe waren in der Nacht zuvor in unseren Bandbus eingebrochen. Das eingeschlagene Fenster konnten wir nur notdürftig flicken, zum Leidwesen unseres Schlagzeugers, der damals eine Mittelohrentzündung hatte und sehr windanfällig war.

Nun wird die 10-jährige Bandkarriere zu Grabe getragen. Wie ist die Gefühlslage? Ich bin schon ziemlich schwermütig. Dieses Konzert bedeutet einen massiven Schnitt. Danach beginnt ein neues Leben. Viel Vertrautes und Geliebtes verschwindet, und davor hat man auch Angst. (Der Bund)