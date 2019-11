«80 Prozent antworteten, dass man durch Mord stirbt»

Die da zum Beispiel wären?

Wir machen ihre Vorstellungen von dem, was nach dem Tod passiert, in abstrakter Form sichtbar. Was mir ausserdem besonders geblieben ist: Auf die Frage, wie man sterben kann, antworteten 80 Prozent «Mord». Es waren vielleicht zwei Kinder, die einen natürlichen Tod als Möglichkeit gesehen haben. Und dann ist da die Lust vieler Kinder, das Sterben nachzuspielen.

Woher kommt diese Lust am Spiel mit dem Tod?

Kinder gehen bis zu einem gewissen Alter nicht davon aus, dass sie sterben können. Deshalb ist das Spiel damit etwas Lustiges. Erst ab etwa zehn Jahren vermischt sich die Fantasie mit den Bildern, welche von den Erwachsenen projiziert werden. Mich hat überrascht, welch natürlichen Umgang Kinder haben mit dem Thema Tod. Umso erstaunlicher, dass viele von ihnen nicht an Beerdigungen dabei sein dürfen, zum Beispiel an der von den Grosseltern.

Sie haben erwähnt, dass die Kinder an den Proben zum Stück ihre Bedenken äussern durften. Welche waren das?

Wir haben probiert, mit einer Welt zu arbeiten, die erst nach dem Tod stattfindet. Für die Kinder war es schwierig zu lesen, was die Realität ist und was wir als das «Danach» inszeniert hatten. Also haben wir die Bilder klarer definiert. Den ersten Teil des Stücks habe ich komödiantisch aufgebaut. Erst im zweiten Teil wird der Tod fühlbar. Nachdem man im ersten Teil darüber gelacht hat, wird nun Trauer zugelassen.

Im Trailer zu «Forever» sieht das lustvoll, aber auch brutal aus. Die Tanzenden schmeissen sich auf den Boden und überschütten einander mit Kunstblut. Sie haben das Stück bereits gezeigt. Wie reagieren Kinder darauf?

Erst einmal: Kinder verstehen alles. Wichtig ist lediglich, dass unser Stück vor- und nachbesprochen wird. «Forever» hat etwas Gewalttätiges in sich, da will ich nichts schönreden. Ich habe aber bewusst darauf geachtet, kein Pathos aufkommen zu lassen. Das Stück ist sehr humorvoll aufgebaut, mit vielen theatralischen Momenten in der Bewegungssprache, die aus dem zeitgenössischen Tanz kommt.

Erzählt das Stück eine Geschichte?

Die Tänzerinnen und Tänzer sind in einem Raum eingesperrt und probieren zu sterben. Ihre Versuche sind eine Art Experiment, das nie gelingt. Wir verhandeln das mit Humor, aber natürlich ist das auch grausam. Wie das Leben halt.

Dampfzentrale Rahmenangebot «Philosophieren …» für jedes Alter: So, 1. Dezember, 11 Uhr (Infos & Anmeldung: www.dampfzentrale.ch). «Forever»: Mi, 4. Dezember, 18 Uhr