Berner Chor singt Trump-Tweets

Schon beim Blick in die Partitur fällt die Stelle auf. In Takt 149 hebt der Tenor zu singen an: «I have the best. I am the greatest. I have, I am, I. I. I.» Und zuvor, in Takt 49, beginnt der Tenor auf einmal zu sprechen: «It’s cold here. I could use some of that global warming.» (Es ist kalt hier. Ich könnte ein wenig globale Erwärmung gebrauchen.) Man stutzt. Ist das ernst gemeint oder als Witz? Bevor man eine Antwort findet, frotzelt es bereits wild durch die Chorstimmen: «Ha, ha, ha.»