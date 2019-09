Ausgerechnet die Nicholson-Kluft

Bei der Farbe muss man ja irre werden. Leuchtend gelbe Wände umschliessen im Theater an der Effingerstrasse die Bühne mit dem Gitterfenster (Peter Aeschbacher); ein menschenfreundlicher Ort sieht anders aus. Aber wir blicken ja auch in eine psychiatrischen Anstalt, wo die Insassen schrittweise ruhiggestellt werden, bis es ihnen nichts mehr ausmacht, wenn eine gefühlskalte Oberschwester vor versammelter Runde in ihrem Privatleben herumstochert.