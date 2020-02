Auf Partnersuche im Museum

Ich bin gerne pünktlich. Doch an diesem Dienstagabend finde ich tausend Gründe, um nicht zu früh im Kunstmuseum Bern zu sein. Um halb sieben beginnt das «Rendez-vous für Singles». Eine Anmeldung war nicht notwendig.

Es ist ein Blind Date in drei Schritten, auf das ich mich einlasse. Gemeinsam schaut man Kunst an, kommt dabei ins Gespräch, führt dieses nach der Veranstaltung im Museumscafé fort – und vielleicht darüber hinaus. So die Theorie.

Ich, die Journalistin, bin natürlich nur aus beruflichen Gründen da. Wegen dieser Serie zu Berner Vermittlungsprojekten. Das sagt mein Single-Verstand. Mein Single-Herz aber zweifelt: Wirklich nur aus beruflichen Gründen? Plötzlich wächst meine Aufregung.