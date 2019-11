Aues super

S isch aber äbe doch eso, dass i geng im Novämber ke Zyt ha. Würklech. Oder dass i äbe geng im Novämber finge, i heig ke Zyt. U drby no nie gmerkt ha, dass das ja äbe nid cha stimme. Dass me o nid cha säge, me heig «im Momänt ke Zyt», wöu d Zyt ja äbe glych blybt. Was genau widerum die Zyt eigentlech söu sy, das widerum weiss de ja o wider niemer. D Relativitätstheorie seit, Ruum u Zyt hangi vonenand ab. Syg am Änd sogar ds Glyche. We me es unfassbar schnäus Teili dür ds Wäutall jagi, gieng für das Teili d Zyt langsamer aus wenns würd schtiu ha. Item.

Komisch auso isch, dass i bsunders geng im Novämber ke Zyt ha. U dass mir äbe no nie ufgfauen isch, dass das nid cha schtimme, sondern dass me sech im Novämber eifach geng z viu Züüg ufladt. U dass das nid nume eim säuber so geit, sondern viune bis aune. U wöu das viune so geit, fragen i mi, obs e relativistische Zämehang git, dass grad im Novämber geng so viu Lüt z viu los hei. Ob dr Novämber quasi d Mängi vom Züüg vergrösseret, eifach wöus dr Novämber isch.

S gieb ja Lüt, wo im Schlaf no mööge, sie chönni nid yschlafe, drby schlafe sie scho.

En angeri These wär, dass im Novämber z viu Geburi hei. Geburi wär ja e Fröid, aber im Novämber gits z viu drvo. Das z säge isch unschön für disi, wo im Novämber Geburi hei, wöu die chöi ja nüt drfür. U sowieso cha das ja eigentlech o wider nid sy, dass meh Lüt im Novämber Geburi hei, usser me chönnt säge, dass zwüsche Januar u Februar d Lüt meh Chindli mache. U dass äbe de drum im Novämber sövu viu Lüt Geburi hei, usgrächnet, wo ja äbe süsch scho z viu los isch u me ke Zyt het. Aber d Zyt cha ja äbe o nüt drfür, dass me z Gfüeu het, me heig ke Zyt, wöu das schtimmt ja nid. D Zyt blybt glych.

Uf jede Fau aber chönnt me säge, dass d Lüt ir SBB am Sächsi am Aben im Novämber ke Zyt hei, oder ds Gfüeu hei, keni z ha. U me cha säge, dass d SBB am Sächsi am Abend im Novämber ke Platz het für Lüt wo ke Zyt hei, oder meine, keni z ha. Wöu sie hei eifach nume kener Närve. Im Novämber hei d Lüt weniger Närve, voilà. Aber wieso bitteschön söttme im Novämber weniger Närve ha? Schtärbe uf Ändi Oktober öppen eifach es paar Närveschträng ab? Oder ischs ds verminderte Liecht, wo es paar Närve laht la wägschmürzele? Oder gseh d Lüt öppen eifach ungsund us, unger de künschtleche Belüüchtige i au dene Rüüm, Reschtorants, SBB-Wage, Tram, Schtrasseschluchte, so dass me nume meint, sie heige kener Närve? Wöu meh gseht ja scho besser us, we e schöne Sunneschtrahl ds Gsicht beschynt.

Won i no gmeint ha, i heig ke Zyt für nüt u o nid für die Kolumne, bin i scho am Schrybe gsi. S gieb ja Lüt, wo im Schlaf no mööge, sie chönni nid yschlafe, drby schlafe sie scho. Pfüsele, aber meine, me syg no wach. Krass. E Sach vor Yschtellig. Drum: I ha viu Zyt im Novämber, Närve us Stahl, u d Lüt ir SBB am Sächsi am Abe gseh im Momänt bsunders härzig us. U scho isch aues: super.

