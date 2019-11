Aues Schall u Rouch

Aber trotz auer Begeischterig bin i e zimlech militanti Nichtrouchere worde. Ömu fasch; aber vo Afang a: Synerzyt, auso vor viune, viune Jahr, won ig no ir Stifti bi gsy, het «me» eifach so groukt. Immer u überau, inklusive i mym damalige Business, wos auergattig brönnbari Subschtanze het umegha. Aus Stift bisch denn no brav gsy u hesch nüt derzue gseit, eifach ab u zue der Lade glüftet, we grad niemer isch dinne gsy. Aber nach der Stifti het «me» de chly ufdräit. Sech quasi im Team zämegrottet. Der Klientel aube einisch gseit, es wär nätt, we si mit eim redi, d Zigi, der Stumpe oder d Pfyffe us em Muu z näh. U o bim Chef het «me» hie und da eine la lige.

«Auso da chönntsch meine, heigsch e lybhaftige Drache vor der.»

Es isch du no unzählegi Jahr gange, bis me sech uf höchere Ebenine het chönne düreringe, d Tubakwärbig z verbiete. Guet, nume zum säge: I ha de o ne Phase gha, won i groukt ha. So i Schnurirundine. Der Qualm het eim vereint, u me isch sech irgendwie philosophischer vorcho. Da het auso nid immer nume ds Hirni grouchnet. Denn hets no Gitanes ggä, am liebschte Maisblatt ohni Fiuter. U es si die chlyne Zigarillos ufcho, wo sech d Froue dermit agfründet hei. Emanzipation pur. E nu ja. Item.

Irgendwenn bisch äbe wider zur totale Nichtrouchere worde. Ungerzwüsche hesch o gnue Lüt mit Lungeproblem lehre kenne u nes paar Dökter, wo sech mit dene ihrne Bräschte müesse befasse. Langsam het sech der Rouch i de Beize verzoge. Isch teilwys nume no im ne chlyne Chämmerli erloubt. Schäm-di-Chämmerli, oder dusse a der Cheuti. D SBB het d Roucherabteil ufghobe. S het itz überau Plakätli, wo d Roucher ygschire. Bis dahäre u nid wyter! Hie darfsch – hie nid. Fing i eigentlech aues guet. Vor auem o, wenn vilech zuekünftig nümm Tonne vo Zigerettestummle umelige.

U glych berüehrt mi das aues mängisch totau schreg. S isch bi mir so, dass i irgendwo im ne Täschli geng es Päckli weiss nid wi steiauti, ustrochneti Zigi u nes Füürzüg ha – mys persönleche Trotzreaktiönli gägen aues, wo eim uf ds Oug drückt wird. Circa au paar Jahr mau, we mer der letscht Närv dürebrönnt, röiklen i eini zum Abefahre u aues i Rouch la ufzgah...

Öppis stimmt eifach bi däm ganze puritanische u schynbar vouksgsundheits-oriäntierte Gehabe nid. Es git wider Wärbig. Nid mit lässige Ggoboie, nei, meh so mit ganz autägleche Manne oder junge Plouderine ar Bar. Mit em gstylete Machin ohni Horrorbiudli druffe i Griffnööchi. Me roukt nümm, me dampft. We d däm Dampf im richtige Läbe bi de Lüt zueluegsch, isch dä öppe drü Mau so dicht wi nes Muu vou Zigeretterouch. Auso da chönntisch meine, heigsch e lybhaftige Drache vor der. Da würd ig itz wider totau abfahre, wenn i i der Wärbig tätig wär, u jedi Mängi Fantasie la waute – da wär der Ggoboi ds totale Bubi dergäge.

Aber nei, der Drache isch eigentlech z schad für die Wärbig – wüu, im Ändeffekt isch di ganzi Chose nume pervers, u i frage mi, wi mänge itz z ersch mues ab der Wäut dampfe, bis me de merkt, dass das nid schlau, sondern schlicht e (excusez l’expression) Säubschtverarschig, e Huffe Schall u Rouch isch. Dass die Wärbig gestattet isch, lat mi bim e ne Haar zur Zigi la gryffe! Aber es het ja scho süsch gnue Näbu. Tutto fumo!

