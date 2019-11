Auch auf der Gasse ist ein Leben

Im Sommer gab es eine ausserordentliche WG-Sitzung im Weierbühl. In diesem von einer Stiftung betriebenen Haus in Köniz wohnen Männer und Frauen mit Suchtproblemen. Angeboten wird betreutes Wohnen ohne Anspruch auf Abstinenz. Und jetzt war da so eine ausserordentliche hohe Stromrechnung ins Haus geflattert.