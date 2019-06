Atmendes Schuhwerk

Ein Dauerbrenner an Hitzetagen sind televisionäre Beiträge, mit denen darauf aufmerksam gemacht werden soll, welchen Unannehmlichkeiten gewisse Arbeiter in diesen Tagen ausgesetzt sind. Erinnerlich ist mir ein Dreh, in welchem mitzuverfolgen war, wie eine besorgte Gewerkschaftsdame schwitzende portugiesische Strassenbauarbeiter aufsuchte, um sie darauf hinzuweisen, dass es in der Hitze nicht so gesund sei, auf ebendiesem Strassenbau zu arbeiten.

Ihre Kernbotschaft: Die Herren täten im eigenen Interesse besser daran, nicht pausenlos in der Sonne zu stehen. Der Blick, mit dem die Bauarbeiter die sonder­bare Frau musterten, war sämtliche Gebührenzahlungen des Jahres wert. Selten war der Graben zwischen der schaffenden Klasse und den Interessenvertretern der schaffenden Klasse dermassen geräumig und anschaulich wie in dieser kleinen Sequenz.

Känguru: «Möchten Sie eine Reise nach Australien gewinnen?» Mensch: «Nein.»

Einen ähnlichen Blick setzte vor einiger Zeit auch ich auf. Ich spazierte nichts Böses ahnend durch eine Fussgängerpassage, als sich mir eine als Känguru verkleidete Frau in den Weg stellte. Dabei ergab sich das wohl kürzeste Gespräch, das je zwischen einem Menschen und einem Känguru geführt worden ist. Känguru: «Möchten Sie eine Reise nach Australien gewinnen?» Mensch: «Nein.»

Im Nachhinein würde ich die Frage des Kängurus nicht mehr so kategorisch ablehnend beantworten, doch da meine Routine in Sachen Meinungsaustausch mit Beuteltieren eher gering ist, geht die Zurückhaltung auch in der Retrospektive noch in Ordnung. Ausserdem wirkt es sich generell auf die Street-Credibility eher ungünstig aus, auf offener Strasse mit einem Tier zu sprechen. Und Australien? Ich zähle mich nicht zu jenen leidenschaftlichen Australien-Gutfindern, die permanent auswanderungslustig vor sich hin tagträumen. Aber ich kenne welche.

Die meisten tragen ärmellose «Hardrock Café»-T-Shirts und kleben sich ganz gerne diese gelb-schwarzen Känguru-Aufkleber auf die Hinterteile ihrer Subarus. «Kangaroos next 54 km» steht darauf geschrieben, und die Besitzer solcher Aufkleber wollen uns vermutlich damit mitteilen, dass sie es in ihrem Leben einmal zu etwas kostenintensiveren Ferien gebracht haben und sich bis heute begeisterungsmässig nicht davon erholen können.

Vermutlich tragen Australien-Enthu­siasten auch jenes unansehnliche atmungsaktive Schuhwerk, für welches im Sommer auf Heavy-Rotation geworben wird. In früheren Kampagnen trat aus den Sohlen dieses Schuhs – zum Veranschaulichen seiner Atmungsaktivität – weisser Dampf aus. Beim Gedanken, von welcher geruchlichen Beschaffenheit dieser Dampf im richtigen Leben wohl sein möge, verkümmert die Sommerstimmung ähnlich jäh wie ein bei maximaler Sonneneinstrahlung im Auto vergessenes Schosshündchen. Und so sei – damit diese Kolumne dann doch noch irgendwie Sinn macht – hiermit für ein hermetisch geschlossenes, atmungsunfähiges Sommer-Fusskleid im weiten Einzugsgebiet zwischen Australien und der Schweiz plädiert.