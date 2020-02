Art Basel flüchtet wegen Coronavirus in den Cyberspace

Die Art Basel sei schon längere Zeit daran, eine Onlineplattform zu entwickeln, über die sich der Handel mit Kunst abwickeln lässt, heisst es in einem Communiqué, das am Donnerstag verschickt wurde. Das Internetangebot soll die physisch stattfindenden Messen allerdings nicht konkurrenzieren oder gar ersetzen. Vielmehr ist es zu deren Ergänzung gedacht. Nach der Premiere in Hongkong (ohne parallel stattfindende Messe im Convention Center) soll die virtuelle Veranstaltung dann immer gleichzeitig mit den Kunstmessen in Basel, Miami Beach und Hongkong stattfinden.

Platzhirsch im messebasierten Kunstmarkt

Der Generaldirektor der Art Basel, Marc Spiegler, lässt sich so zitieren: «Wir offerieren den Galerien eine weitere Möglichkeit, mit unserem globalen Publikum in Kontakt zu kommen. Die Internetshow soll die persönliche Begegnung auf der Messe, die essenziell ist für den Kunstmarkt, komplementieren.» Sollte sich allerdings zeigen, dass der Kunstmarkt ganz gut ohne die «persönliche Begegnung» auskommt, dann relativiert das auch die Bedeutung der physisch stattfindenden Messen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es darum nicht schlecht, wenn die Art Basel auf dem Internet ihre Rolle als Platzhirsch im messebasierten Kunstmarkt behauptet.

Den Galerien, die sich für die Art Basel Hongkong angemeldet hatten, soll das Internetangebot kostenlos zur Verfügung stehen. Die Art Basel hat sich bekanntlich bereit erklärt, den Galerien drei Viertel der Teilnahmegebühren und Standkosten, die sie für Hongkong schon einbezahlt hatten, zurückzuerstatten. Das war vielen zu wenig. Die Internetshow im März ist für die abgewiesenen Teilnehmer nun gratis. Man kann das als Entschädigung für die Galeristen bezeichnen, die nun im virtuellen Raum auf der Plattform der Art Basel ihre asiatischen Kunden von der Qualität ihrer Ware überzeugen dürfen.