Trumps Architektur-Befehl

Insofern müsste man den neuen Entwurf für eine das öffentliche Bauen der USA betreffende Durchführungsverordnung aus dem Weissen Haus kaum fürchten. Obwohl sie die «Guiding Principles for Federal Architecture» der Kennedy-Ära zunichte macht. Zu diesen Prinzipien gehörte es, die Entwicklung eines offiziellen Stils zu vermeiden, für die Gestaltung seien die Architekten verantwortlich, nicht die Regierung.

Abgesehen davon, dass Donald Trump spätestens seit der von ihm angeordneten Ermordung des iranischen Generals Soleimani ein blutbefleckter Politiker ist, benötigt er keinen Klassizismus, um seine Gesinnung zu verstecken. Es ist eher so, dass man das, was die US-republikanische Politik heute auszeichnet, die Absenz der Ethik, bereits den von Trump ersonnenen Gebäuden ansehen konnte. Trump ist Trump, ob er sich mit Säulen umgibt oder nicht.

Das Trump International Hotel and Tower in New York.

Schon vor der Wahl in das mächtigste Amt der Welt war klar, dass der Immobilienmogul Anhänger einer peinigend banalen Schwundstufe der Glitzermoderne ist. Mit Glas aussen und angeberischem Marmor innen. Als Trump, der die Baukunst angeblich verehrt, sie aber mit Design verwechselt, Ende der Neunzigerjahre aus dem Gulf and Western Building den über den Central Park aufragenden «Trump International Hotel and Tower» machte, schrieb der amerikanische Architekturkritiker Herbert Muschamp vernichtend über die durch Trump aufgehübschte Fassade, nun habe ein respektabler Bau einen «Partyfummel« übergezogen. Vor diesem Hintergrund könnte man die Nachricht, wonach sich Trump nun per Präsidialdekret dem «klassischen Architekturstil» zuwendet, sogar mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen.

Die Aufregung in Architektenkreisen ist weltweit dennoch gross. Trump empört jetzt auch die sonst nur gemässigt politische Bauwelt. Der Entwurf der Order, die in unserem Rechtsraum eine Rechtsverordnung wäre und demnächst realisiert werden dürfte, also keine heitere Nichtigkeit ist, trägt den Titel «Making Federal Buildings Beautiful Again». Demnach müssten die bundesstaatlichen Gebäude der USA, dazu zählen Parlamentsbauten oder Gerichte, ab einer bestimmten Grösse in Zukunft in einem «klassischen» Stil neugebaut oder umgestaltet werden.

Das Brandenburger Tor in Berlin.

Der Klassizismus ist ein auf die Antike Griechenlands und die italienische Frührenaissance zurückgehende Epoche, die dem Rokoko folgte. Sie umfasst etwa den Zeitraum zwischen 1770 und 1840. Die Stilvarianten Louis-seize, Biedermeier und Empire gehören dazu, woran man schon sieht, dass die neueste Idee von Trump eine unfreiwillige Liebeserklärung an Europa ist: Das Brandenburger Tor in Berlin etwa ist ein Highlight der klassizistischen Baukunst, die sich gegen das überbordend barocke Formvokabular und die daraus abgeleitete Prunksucht im Rokoko wendete und sich im aufklärerischen Rückgriff auf antike Vorbilder für zwar eindrucksvolle, aber schlicht organisierte Grundformen der Geometrie begeisterte.