Jetzt braucht es eine weite Perspektive

In Bern diskutiert man derzeit rege über das Viererfeld, Veranstaltungen dazu sind gut besucht. Was dabei auffällt: Die Ungeduld der Politiker und die Kompliziertheit der Wettbewerbsausschreibung, wo Städtebauliches und, losgelöst davon, Wohnungsentwürfe und die Gestaltung eines Stadtparks gefragt waren.

Warum gab es keinen offenen städtebaulichen Wettbewerb, in dem die Möglichkeiten dieses privilegierten, durch fast wundersame Umstände bisher von der Überbauung ausgesparten Areals mit hoher landschaftlicher Standortgunst ausgelotet wurden? Ausgelotet heisst für mich: in seiner ganzen Grösse samt den Randbereichen, samt den wichtigen Beziehungen zur Kernstadt, zu den benachbarten Quartieren.

Mit einem Bruchteil des betriebenen Aufwands hätte man gültige städtebauliche Aussagen erhalten. Die massiven Einschränkungen des Programms bleiben unverständlich; ein Wettbewerb auf diesem jungfräulichen Feld braucht nicht eine Blickverengung, sondern im Gegenteil: eine weite Perspektive.

Das Verfahren ist auf seine komplizierte Art gelaufen, und auf ebenso komplizierte Art soll nun die Ausarbeitung weitergehen. Die Aufsplitterung in zahlreiche Hände verspricht keinen Wurf, sondern Mittelmass, die zugespitzte Verantwortung vermisst man. Noch ist Zeit, Forderungen zu stellen.

1. Anschluss an die Länggasse sichern: Die verlorene Abstimmung über das Viererfeld hatte aus politischer Ängstlichkeit dazu geführt, dass man die berüchtigten roten Linien der Beplanbarkeit zog. Aber es ist davon auszugehen, dass hier in den nächsten Jahrzehnten die Entwicklung weitergehen wird. Aus diesem Grund muss der Betrachtungsperimeter ausgedehnt werden. Dabei ist der Strassenplan über das ganze Feld mit allen Anschlüssen an das benachbarte Brückfeld und die Länggasse zu bearbeiten.