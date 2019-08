Ist doch die Höhe

Der Mann, der dieses Bild trotzdem auf Instagram gepostet hat (zum Zeitpunkt dieser Niederschrift mit relativ enttäuschenden sieben Herzen ausgezeichnet), nennt sich «pablorios670». Die Treppenskulptur in Manhattan, New York, heisst dagegen The Vessel, Gefäss. Auf Instagram ist die begehbare, vom Briten Thomas Heatherwick entworfene Monumentalskulptur schon zum Selfiestar geworden: Rund 175'000 Posts können nicht irren.

Ananas oder Abfalleimer?



Im März wurde die gigantische Stahlkonstruktion inmitten des mit einem guten Dutzend Hochhäusern beplanten Areals namens Hudson Yards am Westrand von Manhattan eröffnet. Seither erinnert die Anlage, die in knapp 50 Meter Höhe einen Instagram-tauglichen Ausblick verspricht, an die von M.C. Escher als optische Täuschungen organisierten Treppen des Irrewerdens. Andererseits finden einige Kommentatoren in den sozialen Netzwerken auch, dass das Ding an eine sehr grosse Ananas, einen sehr grossen Abfalleimer oder möglicherweise auch an eine sehr grosse Schnapsidee erinnert.

Wenn, dann funktioniert sie aber erstaunlich gut: In New York gehört die Ananastreppe schon zu den neuen Wahrzeichen.Vielleicht toppt sie noch nicht die erste Liga, also Freiheitsstatue, Brooklyn Bridge, Times Square, Empire State Building oder Central Park: Doch etliche Touristen aus aller Welt kommen zu den Hudson Yards, um die Vertikaldistanz von etwa einer Meile treppenkeuchend zu überwinden, einerseits also im Zeichen der sportiven Verfittung, die – eigentlich keine schlechte Idee – der softdrinkhaften Verfettung entgegentritt. Andererseits dient das Gebilde vor allem dazu, dem Selfie zu einer zeitgemäss verblüffenden Hintergrundoptik zu verhelfen.

In einer ikonischen bis narzisstisch-gestörten Ära der Aufmerksamkeitsökonomie, da zwar doch nicht, wie Warhol glaubte, jeder seine 15 Minuten Ruhm, aber immerhin mindestens einige Likes erhält, wird The Vessel zum Gefäss unterschiedlicher Beweggründe. Derartige Spektakel-Architekturen, die telegen um die Blicke der Welt konkurrieren und im Wettbewerb einer verstädterten Ära auch ganz schlicht um Besucherzahlen buhlen, werden die bislang bekannte Welt der etablierten Wahrzeichen zumindest auffrischen, wenn nicht ablösen. Kein Wunder also, dass es immer mehr davon gibt.

Ein riesiger Rahmen ohne Bild



In Dubai fungiert der tollkühne, arg zerbrechlich wirkende Dubai Frame als architektonisches Ausrufezeichen, er steigert das Selbstwertgefühl der Millionenstadt am Persischen Golf (die auch schon das höchste Bauwerk der Welt besitzt). Der Frame ist ein von Fernando Donis entworfener «Rahmen», der sich aus zwei extrem schlanken, jeweils 150 Meter hohen Türmen zusammensetzt, die unten durch ein Basisgebäude und oben durch eine gut 90 Meter lange Brücke verbunden sind.

Vom Dubai Frame aus sieht man auf der einen Seite die moderne Grossstadt, auf der anderen Seite das alte Dubai. Foto: Tom Dulat/Getty Images

Anfang 2018 wurde das Gebilde eröffnet. Eigentlich sieht es aus wie ein grosser, leerer Bilderrahmen, der noch auf ein von der hobbymässig aquarellierenden, wenn nicht gar dilettierenden Tante gestiftetes Gruselwerk wartet. Der Rahmen ist sehr, sagen wir, ornamental-barock und entsetzlich geraten. Der Effekt ist dennoch verblüffend, weshalb auch der Rahmen von Dubai zu den Instagram-Grössen unserer Epoche zählt.

Übrigens ist es ermüdend: Ob Frame oder Vessel, die Selfies zeigen immer das Gleiche. Tiefe Ausschnitte, Waschbrett- bis Waschbärbäuche, Duckfaceschnuten, akrobatische Verrenkungen, angesagte Sneaker und sehr viele erigierte Daumen, die suggerieren: Ich bin auch hier und saugut drauf. Häufig wird das dann so kommentiert: OMG – Oh my God. Der, also Gott selbst, kann durch den Rahmen entweder das moderne Dubai rund um den 828 Meter hohen Burj Khalifa betrachten oder wahlweise, aus der anderen Richtung, auch das alte Dubai mit dem Stadtteil Deira in den Blick nehmen. Deira ist das historische Handelszentrum am Dubai Creek. Wer sich traut, kann aber auch weder nach rechts noch nach links schauen, sondern einfach angstschlotternd nach unten starren. Und beten, dass der Glasfussboden hält, was die Ingenieure behaupten.

Keine Tulpe für London



Weil der Wettbewerb um immer aufsehenerregende Städtebau-Gadgets so sehr Fahrt aufnimmt, ist es eigentlich ein kleines Wunder, dass sich London der Tulpe verweigert. Vielleicht ist dies aber auch ein Hoffnungszeichen, dass die Briten, wie man schon länger argwöhnt, doch noch nicht ganz gaga sind. BoJo hin, Brexit her. Im Juli gab es die jedenfalls vorläufige Absage für das von Norman Foster entworfene Gebäude namens Tulip Tower. Dieser Tulpenturm war gedacht als 305 Meter hohe Mischung aus Aussichtsturm und Riesenrad, also als reine Touristenattraktion. Statt Büros oder Wohnungen waren eine Bar und ein Restaurant mit 360-Grad-Panoramablick über die Stadt geplant.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat allerdings sein Veto gegen die Pläne der 305 Meter hohen Geschmacksentgleisung eines offenbar auch schon etwas angejahrten Ex-Stararchitekten eingelegt. Khan liess mitteilen, dass der Bau die Londoner Skyline ruinieren würde und zudem von begrenztem Nutzen wäre für die Londoner. Und ausserdem: «Es fehlen Fahrradplätze.» Das Ausspielen von Fahrradplätzen gegen Stararchitektur ist natürlich boshaft. Aber auch herrlich souverän.